Basket, Reggio Emilia batte il Slask Wroclaw. Terzo successo in Champions League

Si è appena conclusa la sfida valevole per la quarta giornata della Basketball Champions League e sul parquet del Palabigi sono scesi Reggio Emilia e il WKS Slask Wroclaw. Gli emiliani arrivavano all’appuntamento forti di due vittorie e una sconfitta sin qui, mentre i polacchi di Breslavia erano ancora a caccia del primo successo. Ecco come è andata.

I primi punti li mettono a referto gli ospiti con la tripla di Nunez, ma risponde subito Reggio Emilia e primi minuti del match che passano con le due formazioni ad alternarsi in vantaggio. Per i padroni di casa è Winston a dettare legge, ma negli ultimi secondi del match Ponitka e Bogucki puniscono la squadra di Dimitris Priftis e si va al primo stop sul 17-20.

Una tripla di Barford a inizio secondo quarto fa ripartire le due squadre dalla perfetta parità, poi è lo stesso Barford e Cheatham Jr a trovare i canestri da oltre l’arco per il +6 di Reggio Emilia. Winston dà il massimo vantaggio ai padroni di casa, ma Nunez da oltre l’arco firma il nuovo -4 polacco. Due triple di Cooper firmano il controsorpasso dello Slask Wroclaw, ma negli ultimi due minuti del primo tempo alza un muro la difesa di Reggio e i canestri di Winston, Chillo e Cheatham Jr firmano un parziale che manda le squadre al riposo con Reggio Emilia avanti 41-37.

Non è riuscita Reggio Emilia a trovare il break per chiudere il discorso nel primo tempo e polacchi che sono rimasti in scia. Ma a inizio ripresa sono Winston e Gombauld a dare la prima scossa e Reggio che tocca il +9. Prova lo Slask Wroclaw a restare in partita, ma Jamar Smith firma la doppia cifra di vantaggio. Ora i padroni di casa provano a gestire il vantaggio conquistato e si va all’ultimo stop 59-49.

Avvio da incubo per Reggio Emilia a inizio ultimo quarto, con uno 0-5 nel giro di una manciata di secondi che dimezzano il vantaggio. Soffre ora la squadra di casa e polacchi che si fanno più sotto e tornano a un possesso di svantaggio. E Kulikowski impatta il risultato a metà quarto. Un parziale di 5-0 firmato Smith, però, rilancia la fuga dei padroni di casa, con le percentuali crollate in questo quarto. Ancora Smith trova la tripla che potrebbe chiudere il discorso a 1’31” che vale il +7. Gestisce Reggio Emilia e vince 74-70, terzo successo in Champions League.