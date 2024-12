Basket, Scafati esonera Marcelo Nicola: squadra affidata a Pilot

Quest’anno l’aria della Campania non porta evidentemente bene al basket. Dopo Napoli, anche Scafati decide di cambiare allenatore: la Givova ha annunciato poco fa l’esonero di Marcelo Nicola, arrivato quest’estate e protagonista di un avvio zoppicante con tre vittorie nelle prime nove partite.

L’allenatore argentino con passaporto spagnolo è stato messo alla porta dalla dirigenza campana dopo la brutta sconfitta contro la UnaHotels Reggio Emilia con un rotondo 90-57 ed una serata da un imbarazzante 2/23 al tiro da tre punti. L’ultima goccia dopo un rendimento non troppo esaltante con sei punti in classifica, affiancato da Sassari e Pistoia.

Con l’esonero dell’ex giocatore della Benetton Treviso nei primi anni 2000, la panchina passa nelle mani di Damiano Pilot, classe 1989 e già un buon bagaglio di esperienza in Serie A2 come capoallenatore, tra Eurobasket Roma, Allianz Pazienza San Severo e Moncada Agrigento, retrocessa in B la scorsa stagione.

Questo il comunicato di Scafati, che è la terza squadra in A a cambiare allenatore dopo Napoli e Pistoia: “La Givova Scafati Basket comunica che, di comune accordo, s’interrompe il rapporto lavorativo tra la società di Via della Gloria ed il capo allenatore Marcelo Nicola. La squadra viene affidata al primo assistente Damiano Pilot, il quale condurrà gli allenamenti a partire da domani. Inoltre, la società comunica che almeno per questa settimana di lavoro, gli allenamenti si terranno a porte chiuse.”