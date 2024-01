Basket, la Virtus Bologna cade ad Istanbul contro l’Efes in Eurolega

La Virtus Bologna cade ancora in Eurolega! I bianconeri, dopo la battuta d’arresto sul campo neutro di Belgrado (Serbia) contro il Maccabi Tel Aviv di mercoledì sera, vengono sconfitti ad Istanbul contro l’Efes per 99-75 in una partita sempre all’inseguimento senza mai riuscire a mettere la freccia ed impensierire i bicampioni d’Europa.

Settimo ko stagionale per i bianconeri, che devono reagire già nella prossima partita contro l’ASVEL Villeubranne di giovedì 18 gennaio alla Segafredo Arena per il morale e per la classifica, per tenere a distanza le inseguitrici. Darius Thompson protagonista assoluto con 26 punti, insieme ad Elijah Bryant autore di 21. Per la Virtus Bologna 14 di ‘Iffe’ Lundberg e 12 di Jordan Mickey, con Marco Belinelli che ne mette a referto 10.

Ottima uscita dai blocchi dei padroni di casa (4-0), con Achille Polonara che smuove il punteggio dall’arco per la Virtus (4-3). Hackett e Belinelli mettono la freccia per i bolognesi (6-9), ma l’italoamericano Darius Thompson e Tibor Pleiss ribaltano l’inerzia con due bombe in fila (13-9). L’ex di turno Bryant Dunston prova a tenere in scia le V nere (21-15), ma due liberi di Elijah Bryant ed un’altra tripla di Darius Thompson valgono il 26-15 alla prima sirena.

Awudu Abass riporta la Virtus sotto la doppia cifra di svantaggio in avvio di secondo quarto (26-17), ma l’Efes replica prontamente con un altro parziale di 10-0 che ricaccia indietro i bolognesi (36-17). Rihards Lomazs segna il 2+1 e prova a scuotere i compagni (36-20), ma la squadra di Istanbul aggiorna il vantaggio a +20 a metà secondo quarto (40-20). Jordan Mickey si mette in mostra con cinque punti di fila (40-25), con i bicampioni d’Europa che non alzano il piede dall’acceleratore e rimettono venti punti di margine sugli ospiti con Larkin e Beaubois (47-27). Un piazzato per parte di Tyrique Jones e di Ante Zizic fissano il punteggio sul 50-29 con cui si va all’intervallo lungo.

Botta e risposta tra Bryant e Belinelli in apertura di ripresa (54-31), con Tornike Shengelia che trova i primi punti della partita dalla lunetta (54-33). I liberi di Tyrique Jones valgono il +23 (56-33), con Alessandro Pajola che sfida Elijah Bryant a suon di triple (59-36). La Virtus Bologna non riesce ad avvicinarsi abbastanza per impensierire l’Anadolu, che non intende calare d’intensità (67-47), con una bomba di Darius Thompson e due tiri dalla lunetta di Jordan Mickey, che valgono il 73-54 all’ultima pausa breve del match.

Nel quarto conclusivo le due squadre calano le percentuali realizzative, con i primi punti che arrivano da ‘Iffe’ Lundberg a cronometro fermo (73-56). Darius Thompson arma il braccio dall’arco (78-60), con Jordan Mickey che risponde subito con la stessa moneta (78-63). A segno dalla lunga distanza anche l’ex Reyer Venezia e Brindisi Derek Willis (81-63), con Thompson che aggiorna il bottino personale a quota 20 punti e costringe coach Luca Banchi a chiamare time-out a poco più di cinque minuti dal termine del match (85-63). ‘Iffe’ Lundberg cerca di farsi spazio per rendere meno pesante il passivo (91-70 ed 11 punti per lui), ma l’Efes Istanbul non cala d’intensità e vola a +25 con Tyrique Jones e Darius Thompson (97-72). L’ex guardia del Baskonia vuole fare ancora la voce grossa (99-72), con Lundberg che dall’arco segna il canestro del 99-75, con cui si chiude la sfida: l’Efes Istanbul non lascia scampo in casa e reagisce dopo il ko di Atene contro il Panathinaikos, con la Virtus Bologna che trova la seconda sconfitta settimanale in Eurolega.

IL TABELLINO DEL MATCH

ANADOLU EFES ISTANBUL-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 99-75 (26-15, 24-14, 23-25, 26-21)

Efes Istanbul: Larkin 11, Beaubois 9, Bryant 21, Oncel 1, Thompson 26, Yildizli ne, Plessi 6, Osmani, Oturu 6, Daum ne, Willis 9, Jones 10.

Virtus Bologna: Cordinier 9, Lundberg 14, Belinelli 10, Pajola 5, Lomazs 3, Shengelia 3, Hackett 6, Mickey 12, Polonara 5, Zizic 2, Dunston 4, Abass 2.

