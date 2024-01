Basket, i migliori italiani della 16a giornata di Serie A. Melli trascinatore, Mannion supera i 20

Prima giornata di ritorno della Serie A di basket quasi completata, con il posticipo tra Virtus Bologna ed Happy Casa Brindisi che si sta giocando in questi minuti. Anche in questo turno i giocatori italiani hanno ben figurato, con diverse prestazioni degne di nota risultate anche decisive: andiamo a scoprire insieme quindi i migliori portacolori azzurri.

16 punti di Davide Denegri e 14 di Andrea Pecchia per il 99-80 con cui la Vanoli Cremona non trema in casa di fronte alla Dolomiti Energia Trentino (99-80), con Davide Alviti autore di 16 punti tra le fila dell’Aquila. 8 punti equamente divisi tra Alessandro Cappelletti e Stefano Gentile nel largo successo interno della Dinamo Sassari sull’Estra Pistoia (107-69), con Lorenzo Saccaggi miglior realizzatore azzurro con 9 punti. Non bastano i 21 punti di un Nico Mannion sempre in grande spolvero ed i 13 di Davide Moretti ad evitare il ko all’Openjobmetis Varese contro la capolista Reyer Venezia (92-103), con 9 punti di Amedeo Tessitori per gli oro-granata.

Nicolò Melli giganteggia e sfiora la doppia doppia con 23 punti ed 8 rimbalzi nel successo di misura dell’Olimpia Milano sulla Bertram Tortona (83-82), con Leonardo Candi che mette a referto 11 punti. Amedeo Della Valle ancora protagonista con 16 punti nella vittoria della Germani Brescia sulla Nutribullet Treviso (88-67), con Leonardo Faggian che segna due soli punti per i veneti. 13 punti di Alessandro Lever nell’affermazione casalinga della GeVi Napoli contro la Carpegna Prosciutto Pesaro (93-75), con Leonardo Totè che accarezza la doppia cifra per i marchigiani (15 punti e 9 rimbalzi). Doppia cifra per Riccardo Rossato per la Givova Scafati, con i campani che prevalgono nettamente l’Unahotels Reggio Emilia (102-76) – 9 punti di Matteo Chillo ed 8 per Michele Vitali tra gli emiliani.

