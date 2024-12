LIVE Olimpia Milano-Stella Rossa, Eurolega basket in DIRETTA: vincere per proseguire la risalita

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti, amiche ed amici di OA Sport! Vi diamo il benvenuto alla diretta Live di Olimpia Milano-Stella Rossa, tredicesima giornata dell’Eurolega di basket 2024! Primo impegno del doppio turno settimanale in Europa, con i meneghini che venerdì sera ospiteranno al Forum l’ASVEL Villeurbanne.

I campioni d’Italia provano ad allungare la striscia positiva dopo i tre successi consecutivi contro corazzate del calibro di Partizan Belgrado, Maccabi Tel Aviv e Fenerbahce Istanbul, che hanno consentito all’EA7 Emporio Armani di risalire posizioni in classifica – 6-6 è il record dell’Olimpia, collocata in dodicesima posizione quindi in piena lotta per la post-season. Coach Ettore Messina si affiderà ancora ai punti pesanti di Nikola Mirotic trascinatore in Turchia, con ‘Neno’ Dimitrijevic a dettare i ritmi di gioco e Zach LeDay a dare supporto.

La Stella Rossa condivide lo stesso bilancio dell’Olimpia Milano fino a qui (6-6), con la squadra di Belgrado reduce dalla larga vittoria casalinga (101-77) con 25 punti di Filip Petrusev e 16 di Mike Daum. Sfida particolare per Ognjen Dobric e Milos Teodosic, che pochi anni fa hanno difeso i colori della Virtus Bologna acerrima rivale dell’Olimpia Milano in Serie A e prossima avversaria della Stella Rossa venerdì sera in Emilia.

Palla a due che verrà alzata all’Unipol Forum di Assago (Milano) alle ore 20:30, con la diretta TV disponibile su Sky Sport Arena (canale 204) mentre la diretta streaming sarà garantita da SkyGO, Now TV e DAZN. Buon divertimento a tutti, con la diretta Live di OA Sport di Olimpia Milano-Stella Rossa!