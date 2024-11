LIVE Fenerbahce-Olimpia Milano, Eurolega basket in DIRETTA: esame di maturità in Turchia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Fenerbahce-Olimpia Milano di basket, incontro valido per la 12a giornata dell’Eurolega.

La squadra di Ettore Messina si presenta in Turchia con un parziale di 5 vittorie e 6 sconfitte. Tuttavia l’Olimpia, attualmente nel gruppo al 12° posto in classifica, sta dimostrando di aver preso un bel ritmo nelle ultime gare (sono infatti 4 le vittorie su 5 degli ultimi incontri) e di aver ritrovato una pallacanestro con la quale poter competere per i play-in e magari anche qualcosa in più, considerato anche il valore del roster.

La trasferta sarà però complicata. I padroni di casa, ad oggi primi in classifica, si presentano con 9 vittorie e solo 2 sconfitte arrivate entrambe in casa contro Stella Rossa e Panathinaikos. Le 6 vittorie consecutive e l’ottimo risultato ottenuto in rimonta la settimana scorsa contro la Virtus Bologna su suolo italico hanno dato ulteriore coraggio alla rosa di Sarunas Jasikevicius, che si gode la vetta temporanea pur senza abbassare la guardia.

Non sarà del match, per quanto riguarda l’Olimpia Milano, Leandro Bolmaro, ancora ai box per un infortunio muscolare all’adduttore. Fermi anche Diego Floccadori, per un risentimento muscolare, e Stefano Tonut per problemi alla schiena. Ci sarà, invece, Nenad Dimitrijevic, fattosi male dopo una performance con la Nazionale della Macedonia del Nord da 43 punti. Tra le fila turche, invece, out Devon Hall, il lungodegente Scottie Wilbekin (che ha finito la stagione prima di cominciarla) e con buone probabilità anche Weade Baldwin.

Il fischio d’inizio è fissato per le 18:45 e OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale dell’incontro con aggiornamenti costanti e cronaca in tempo reale. Non ci resta che darvi appuntamento a questa sera e augurarvi un buon divertimento!