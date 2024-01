Basket, arriva l’ufficialità: Danilo Gallinari è un nuovo giocatore dei Detroit Pistons

Dopo i rumors arriva l’ufficialità. Danilo Gallinari è un nuovo giocatore dei Detroit Pistons, squadra fanalino di coda del Campionato NBA di basket, sponda eastern conference. L’ala grande azzurra ha comunicato il suo trasferimento con un post pubblicato sul profilo Instagram nel pomeriggio di oggi, lunedì 15 gennaio.

“A new chapter begins”, questa la caption presente nel post del Gallo che lascia quindi i Washington Wizards con un’operazione che ha coinvolto anche Marvin Bagley III e Isaiah Livers, approdati nella Capitale statunitense in cambio del giocatore italiano e Mike Muscala.

Gallinari, al momento fermo per un infortunio alla schiena, dovrà adesso decidere cosa fare. Con un contratto in scadenza la prossima estate il lombardo potrebbe giocare con i Pistons (ultimi in classifica proprio alle spalle di Washington) oppure trovare un accordo di rescissione per passare free agent.

Per Danilo Detroit è l’ottava maglia indossata nella lega dopo quella di New York (2008-2011), Denver (2011-2017), Los Angeles lato Clippers (2017-2019), Oklahoma (2019-2020), Atlanta (2020-2022), Boston (2022-2023) e Washington (2023-2024).

