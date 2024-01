Basket femminile, la RMB Brixia espugna Faenza in Serie A1. Elisabetta Tassinari decisiva con 18 punti

La RMB Brixia fa la voce grossa a Faenza, espugnando il campo dell’E-Work per 70-86 nella quattordicesima giornata della Serie A1 di basket femminile. Decisivo il secondo quarto da 12-20 che ha di fatto spaccato la partita in due in favore delle ospiti che trovano così la quinta vittoria stagionale – undicesimo ko per le padrone di casa, che rimangono al terzultimo posto con 4 punti.

Elisabetta Tassinari trascina le compagne con ben 18 punti, insieme ai 15 di Garrick ed ai 12 di Carlotta Zanardi. Per l’E-Work, invece, 15 punti di Peresson e 13 equamente divisi tra Cvijanovic, Tagliamento e Dixon.

Dopo un buon avvio delle romagnole (4-0), la RMB Brixia mette la freccia grazie al trio Tassinari-Garrick-Louka (4-7). Garrick spara la tripla del +6 (4-10), con Faenza che reagisce e si rifà sotto (8-10). Elisabetta Tassinari è perfetta dall’arco (8-13), ma l’E-Work non ci sta e ritorna avanti con il canestro pesante di Peresson (15-13). Ancora l’ex Virtus Bologna da tre per il -1 (17-16), con le padrone di casa che mantengono due punti di vantaggio sulle bresciane alla prima sirena (22-20).

Nella seconda frazione Tomasoni e Landi consentono alle ospiti di rimettere il naso avanti (22-25), con Boothe che chiude anche il 2+1 (22-28). Faenza si rifà sotto prontamente (26-28), con Marzia Tagliamento che pareggia i conti (28-28). Louka tiene a +2 la RMB (30-32), con le lombarde che provano a spingere sull’acceleratore grazie ai canestri pesanti di Garrick e Landi (31-40). Ci pensano Niemojewska e Tagliamento a tenere la squadra di casa a -6 all’intervallo lungo (34-40).

Nel terzo quarto Brescia accarezza la doppia cifra di vantaggio con Zanardi e Garrick (34-43), ma l’E-Work torna a mordere le caviglie grazie a Peresson e Dixon (39-43). Le lombarde si affidano ancora una volta al tiro dall’arco con Garrick e Tassinari (47-51) per respingere gli assalti delle romagnole, con Tassinari e Zanardi protagoniste di due triple in fila per il +10 (51-61). Louka e Garrick emulano le compagne (51-67), con Peresson che risponde con la stessa moneta per il 54-67 con cui si va all’ultima pausa breve del match.

Dixon realizza entrambi i liberi in apertura del quarto conclusivo per scuotere le compagne (56-67), con Cvijanovic che spara la bomba del -8 (61-69). Brescia ricaccia le avversarie in doppia cifra di svantaggio grazie a Boothe (63-73), con Carlotta Zanardi che brucia la retina dall’arco per il +12 (67-79) a poco più di due minuti dalla sirena finale. La giovane playmaker bresciana si prende la scena con un libero ed un’altra bomba (67-83), con Peresson che replica subito (70-86). Ci pensa Elisabetta Tassinari – 18 punti per lei – a mettere il sigillo sul successo esterno della RMB sul campo di Faenza per 70-86 per salire a quota 10 punti in classifica.

IL TABELLINO DEL MATCH

E-WORK FAENZA-RMB BRIXIA 70-86 (22-20, 12-20, 20-27, 16-19)

Faenza: Edokpaighe, Nimojewska 4, Cvijanovic 13, Tagliamento 13, Dixon 13, Franceschelli ne, Peresson 15, Bernabè ne, Gori ne, Spinelli, Grande ne, Brossman 12.

Brescia: Zanardi 12, Louka 9, Garrick 15, Skoric 5, Tassinari 18, Bordiga ne, Landi 12, Tomasoni 2, Pinardi ne, Boothe 13.

Credit: Ciamillo

