Basket femminile: Sesto San Giovanni batte a sorpresa Schio in Serie A, Virtus Bologna e San Martino ok

Dopo i due anticipi di ieri sera (Battipaglia-Reyer Venezia 62-92 e Sassari-Campobasso 58-61), si sono disputate in queste ultime ore altre tre partite valide per la 14ma giornata della Serie A 2023-2024 di basket femminile. Andiamo a vedere tutto quello che è successo, in attesa di scoprire come andrà a finire il posticipo di questa sera tra Faenza e Brixia.

Grande impresa di Sesto San Giovanni: la compagine lombarda gioca un magnifico secondo tempo (42-25) contro Schio e si impone in rimonta per 75-70. A fine partita la top scorer è una straripante Tinara Moore con i suoi 27 punti, ma in casa Sesto San Giovanni vanno segnalati anche i 14 punti di Valeria Trucco e i 13 Ilaria Panzera. Ininfluenti per Schio i 20 punti di Robyn Parks e i 14 di Arella Guirantes. Grazie a questo successo, la squadra di Cinzia Zanotti sale a quota 16 punti e rimane ai piani alti della classifica. Resta invece fermo a 20 punti Schio.

Esulta la Virtus Bologna, che vince sul campo di Ragusa per 69-60 e raggiunge Schio e Campobasso in seconda posizione a quota 20, riportandosi allo stesso tempo a -6 dalla capolista Reyer Venezia. Fondamentali questa sera per le V Nere i 17 punti di Haley Peters, i 13 punti, 6 rimbalzi e 4 assist di Cecilia Zandalasini e i 10 di Olbis Andrè, mentre dall’altra parte non bastano i 13 punti di Jasmine Thomas e i 12 a testa di Laura Spreafico e Laura Juskaite.

Infine, è tutto facile per San Martino di Lupari: le ragazze di Piazza dominano dall’inizio alla fine sul parquet di Milano Sanga e vincono con un nettissimo 96-63. Da segnalare per la squadra ospite i 25 punti di una scatenata Anastasia Conte, i 19 di Taylor Soule e i 14 di Stephanie Kostowicz. Inutili invece per la compagine lombarda i 16 punti di Umo Diallo Dieng e i 15 di Arianna Beretta. In virtù di questo successo, San Martino di Lupari raggiunge quota 16 punti e resta così attaccato a Sesto San Giovanni.

CLASSIFICA SERIE A FEMMINILE BASKET

1. Reyer Venezia 26 pts.

2. Virtus Bologna 20 pts.

3. Schio 20 pts.

4. Campobasso 20 pts.

5. Sesto San Giovanni 16 pts.

6. San Martino di Lupari 16 pts.

7. Ragusa 14 pts.

8. Sassari 12 pts.

9. Brixia 8 pts. *

10. Oxygen Roma 8 pts. *

11. E-Work Faenza 4 pts. *

12. Sanga Milano 2 pts.

13. Battipaglia 0 pts.

* Una partita in meno

