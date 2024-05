LIVE Venezia-Schio 85-64, A1 basket femminile in DIRETTA: la Reyer domina e va sul 2-0 nella serie

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

22.45 La nostra diretta live termina qui, grazie per averci seguito fino a questo punto, buon proseguimento di serata con la cronaca del match su OA Sport.

22.43 Gara-2 dominata fin dal primo quarto dall’Umana Reyer Venezia di coach Mazzon che si porta sul 2-0 nella serie Scudetto e andrà a Schio con il primo match-point per il titolo.

FINISCE QUI! VENEZIA VINCE E VA SUL 2-0 NELLA SERIE!

85-64 Sottana per una delle ultime azioni.

85-62 Liberi di Santucci.

82-55 Tripla della giovane Santucci.

79-55 Tripla di Villa.

73-51 La gara ha poco altro da dire, squadre con la testa già a gara-3 che Schio non potrà sbagliare per tenere ancora viva la serie.

68-45 1/2 Villa.

Villa va in lunetta con due liberi.

67-45 Ancora Berkani, Schio ha alzato bandiera bianca.

65-45 TRIPLA con una mano di Berkani che fa esplodere il “Taliercio”.

INIZIA IL QUARTO E ULTIMO QUARTO!

FINISCE IL TERZO QUARTO!

62-45 Piazzato di Verona.

62-41 Berkani rimpingua il bottino dalla lunetta.

61-41 Un libero di Fassina, 1’45” da giocare nel terzo periodo.

60-39 Un libero di Cubaj.

59-39 TRIPLA di Verona.

Non entra il libero aggiuntivo, 3’43” da giocare nel terzo quarto.

59-34 Cubaj trova il canestro con fallo.

54-34 Un libero di Villa.

53-34 TRIPLA di Kuier.

48-32 VILLA RISPONDE DALL’ARCO.

45-32 TRIPLA di Sottana.

INIZIA IL SECONDO TEMPO!

21.43 23-9 e 22-20 i parziali di un primo tempo dominato dall’Umana Reyer Venezia di coach Mazzon che va al riposo con 16 punti di vantaggio sul Famila Schio. A tra poco per il racconto del secondo tempo.

FINISCE IL PRIMO TEMPO!

45-29 Berkani con l’ausilio del vetro.

43-29 TRIPLA di Guiramtes, Schio accorcia, time out Venezia.

43-26 Guirantes si appoggia al vetro, 55″ sul cronometro.

43-24 Piazzato di Verona-

41-21 Berkani raggiunge la doppia cifra, massimo vantaggio Venezia.

39-21 Berkani si prende la linea di fondo e appoggia al vetro il +19.

37-21 Assist di Keys per Juhasz.

35-19 Piazzato di Villa, 4’56” per chiudere il primo tempo.

33-17 BERKANI DA TRE!

30-17 Sottana con l’ausilio del ferro.

30-15 TRIPLA di Villa, 6’50” da giocare nel primo tempo.

27-15 Juhasz allunga il parziale a 6-0 e stavolta il time out arriva dalla panchina di Venezia.

27-13 Ancora Reisingerova su assist di Sottana.

27-11 Reisingerova prova a scuotere il Famila.

27-9 Assist di Berkani per Kuier, Schio non riesce a reagire, time out.

25-9 Villa in allontanamento.

INIZIA IL SECONDO QUARTO!

FINISCE IL PRIMO QUARTO!

23-9 Bestagno anticipa la sirena.

23-7 TRIPLA di Berkani, aumenta il massimo vantaggio della Reyer (+16).

20-7 Un libero di Held.

19-7 Shepard porta Venezia sul +12.

15-7 Kuier dopo il rimbalzo offensivo, 2’26” sul cronometro.

13-7 Bestagno interrompe il parziale veneziano.

13-5 Villa si iscrive al tabellino del match, allunga Venezia, 3’49” per chiudere il primo periodo, 3-3 i falli.

11-5 TRIPLA di Parks, 5’50” da giocare nel primo quarto, time out Schio.

8-5 Gioco da tre completato da Juhasz.

8-2 C’è solo Kuier in campo in questo avvio di gara, +5 Venezia.

5-2 Kuier si appoggia al vetro, 8’00” sul cronometro.

3-2 Penetrazione di Verona.

3-0 TRIPLA di Kuier.

SI PARTE!

20.55 Squadre in campo, tra poco si parte.

20.45 Un quarto d’ora alla palla a due del match, presentazione delle squadre in corso.

20.40 Le squadre stanno ultimando la fase di riscaldamento al Palasport “Taliercio” di Mestre.

20.35 Buonasera e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Schio, gara-2 della finale Scudetto del campionato di Serie A1 di basket femminile.

Buonasera amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Schio, gara-2 della finale Scudetto del campionato di Serie A1 di basket femminile 2023-2024. Dopo la vittoria dell’Umana Reyer in gara-1 si torna in campo per il secondo atto al “Taliercio”.

Grazie ad un ottimo secondo tempo l’Umana Reyer Venezia di coach Mazzon si è imposta 77-65 in gara-1, andata in scena mercoledì sera al “Taliercio” con Matilde Villa, Awak Kuier e Lisa Berkani sugli scudi con 15 punti a testa messi a referto. Le campionesse d’Italia in carica del Famila Wuber Schio saranno dunque chiamate ad una pronta reazione stasera per non far indirizzare lo Scudetto verso la laguna.

Venezia cercherà dunque di sfruttare ancora una volta il fattore campo prima che la serie si sposti a Schio almeno per un’altra partita. E’ stata una gara in crescendo quella delle oro-granata che dopo aver chiuso a -10 il primo quarto ha poi piazzato tre parziali importanti nei successivi tre periodi che hanno permesso alla squadra di Mazzon di apporre il primo mattoncino verso la conquista del titolo, detenuto da due stagioni consecutive da Schio.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Venezia-Schio, gara-2 della serie di finale Scudetto del campionato di Serie A1 di basket femminile 2023-2024. Palla a due pervista per le ore 21.00 al “Taliercio” di Venezia Mestre. Buon divertimento con la nostra cronaca in tempo reale.