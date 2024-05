Dove vedere in tv Venezia-Schio, orario gara-2 finale A1 basket femminile 2024: programma, canale, streaming

Seconda partita della finale scudetto di serie A1 di basket femminile! Oggi venerdì 17 maggio alle ore 21:00 l’Umana Reyer Venezia e la Famila Wuber Schio scendono in campo per la gara-2 della serie che assegna il titolo di campione d’Italia, prima di spostarsi di provincia ma rimanendo sempre in Veneto per gara-3 la settimana prossima.

Le lagunari si presenta al match odierno forte del successo ottenuto mercoledì sera (77-65), conquistando così gara-1 e portandosi avanti 1-0 nella serie per il tricolore. Decisiva Matilde Villa con una prestazione magistrale da 15 punti al pari di Kuier e Berkani (15 punti anche loro), con le oro-granata che sono uscite alla distanza dopo aver subito l’offensiva vicentina nel primo tempo. La Reyer cercherà quindi di concedere il bis, per presentarsi poi al PalaRomare con il primo match-point a disposizione.

La Famila Wuber Schio, di contro, dovrà rialzare prontamente la testa per cercare di portare la contesa almeno a gara-4 che si disputerebbe sempre in casa. Non sono bastate Verona e Parks che hanno messo a referto 12 punti, con le campionesse in carica che non sono riuscite a reagire dopo aver subito il sorpasso delle veneziane nel secondo tempo. Le scledensi proveranno quindi a ribaltare il fattore campo nella gara-2, per impattare nella serie e rimettere tutto in discussione.

Palla a due che verrà alzata alle 21:00 al Taliercio di Mestre (Venezia). La diretta TV sarà garantita da Raisport HD (canale 58 del Digitale Terrestre), con la diretta streaming disponibile su RaiPlay. Ci sarà anche OA Sport con la diretta Live testuale, per non farvi perdere davvero nulla!

CALENDARIO GARA-2 FINALE A1 BASKET FEMMINILE 2024 OGGI

Venerdì 17 maggio

Ore 21:00 Umana Reyer Venezia-Famila Wuber Schio – Diretta TV in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre)

PROGRAMMA VENEZIA-SCHIO GARA-2 FINALE A1 BASKET FEMMINILE OGGI: DOVE SEGUIRLA IN TV E STREAMING

Diretta TV: in chiaro per tutti su RaiSport HD (Canale 58 del Digitale Terrestre)

Diretta streaming: RaiPlay

Diretta Live testuale: OA Sport