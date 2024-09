Basket femminile, vittorie all’esordio di Venezia e Schio. Successo anche per Faenza

Si alza il sipario sulla Serie A di basket femminile e comincia subito il duello a distanza tra Umana Reyer Venezia e Famila Schio. Le due grandi favorite per lo Scudetto partono con una vittoria alla prima giornata. Tutto davvero facile per le campionesse d’Italia che ospitavano la BCC Derthona, al suo esordio assoluto nel massimo campionato. Finisce 80-47 per le venete con 18 punti di Awak Kuier e 13 di Matilde Villa, bene invece per le ospiti una Elisa Penna da 15 punti.

In precedenza era arrivata la vittoria anche del Famila Schio, che ha espugnato abbastanza agevolmente il campo della Geas Sesto San Giovanni per 79-56. Una partita che ha visto sempre le venete in controllo, grazie anche all’ottima prestazione di Costanza Verona, che ha messo a referto 15 punti, e alla doppia doppia di Janelle Salaun (13 punti e 10 rimbalzi). A Sesto San Giovanni non bastano i 25 punti di Tinara Moore.

Bella vittoria all’esordio anche della E-Work Faenza, che ha sconfitto la RMB Brixia Basket per 66-54. Le emiliane hanno costruito la vittoria già nel primo tempo, chiudendo avanti di 11 punti alla pausa lunga. Brescia ha provato a rientrare, ma con Faenza che ha respinto ogni assalto nell’ultimo quarto. Grandissima prova di Sara Roumy (27 punti) e Mary Reichert (19 punti e 11 rimbalzi). Per Brescia ottima prestazione di Marzia Tagliamento con 17 punti.

I TABELLINI DELLE PARTITE

E-WORK FAENZA – RMB BRIXIA BASKET 66-54 (18-15, 18-10, 16-20, 14-9)

Faenza: Roumy 27, Reichert 19, Brzonova 10

Brescia: Tagliamento 17, Estebas Armas 16, Louka 7

GEAS SESTO SAN GIOVANNI – FAMILA WUBER SCHIO 59-76 (18-23, 13-18, 11-15, 17-20)

Sesto San Giovanni: Moore 25, Conti 7, Gwathmey 6

Schio: Verona 15, Salaun 13, Laksa 13

UMANA REYER VENEZIA – BCC DERTHONA BASKET 80-47 (16-14, 29-13, 18-12, 17-8)

Venezia: Kuier 18, Villa 13, Stankovic 10

Derthona: Penna 15, Coates 10, Dotto 7