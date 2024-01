Basket femminile, Schio piega Venezia in Serie A1. Colpi esterni per Virtus Bologna, Faenza e Sesto San Giovanni

Altra grande domenica di grande basket in Serie A1 femminile, con quattro partite completate da pochi minuti per la quindicesima giornata di regular season 2023-2024 in attesa del posticipo di domani sera tra Roma e Campobasso. Andiamo a fare un breve riepilogo di quanto accaduto oggi.

DINAMO BANCO DI SARDEGNA SASSARI-ALLIANZ GEAS SESTO SAN GIOVANNI 61-81

L’Allianz Geas Sesto San Giovanni espugna il PalaSerradimigni vincendo sulla Dinamo Sassari per 61-81. Primo quarto equilibrato, con le padrone di casa che iniziano meglio (16-11) subendo però la reazione ospite dopo 10’ (19-22). Nel secondo parziale l’Allianz Geas si ritrova anche in parità (28-28), riuscendo a mettere due lunghezze di vantaggio prima del riposo di metà partita. Nella ripresa Sesto San Giovanni accarezza anche il +10 (42-51), ma la Dinamo Sassari non molla e rimane a contatto alla terza sirena (51-55). Nel quarto conclusivo le lombarde innestano le marce alte e scappano nel punteggio, con un parziale interno di 10-26 che di fatto spacca la partita in due per il 61-81 finale con cui l’Allianz Geas fa saltare in fattore campo contro il Banco di Sardegna.

TOP SCORER

Sassari: Hollingshed 24, Raca 11, Toffolo e Crudo 7

Sesto San Giovanni: Moore 28, Gwathmey 14, Conti 12

ALAMA SAN MARTINO DI LUPARI-E-WORK FAENZA 61-69

Colpo esterno anche dell’E-Work Faenza, che batte a domicilio l’Alama San Martino di Lupari per 61-69. Dopo un primo quarto molto tirato (16-17), le romagnole premono sull’acceleratore e piazzano un secondo parziale da 7-26 che gli consente di andare a +20 dopo 20’ (23-43). Nella ripresa le venete escono dagli spogliatoi col coltello fra i denti, cercando di colmare l’enorme gap fino al -11 alla terza sirena (47-58). Nell’ultima frazione le padrone di casa proseguono la rimonta veemente fino al -1 (61-62), ma a quel punto l’attacco si inceppa mentre sull’altro lato del campo Faenza trova il guizzo decisivo con un break di 0-7 per il 61-69 con cui espugna l’impianto alle porte di Padova.

TOP SCORER

San Martino di Lupari: Kostowicz 18, D’Alie 12, Cont e Turcinovic 9

Faenza: Dixon 18, Cvijanovic 15, Neimojewska 14

FAMILA WUBER SCHIO-UMANA REYER VENEZIA 60-56

Vittoria di peso della Famila Wuber Schio contro l’Umana Reyer Venezia per 60-56, con le oro-granata che incappano nella prima sconfitta stagionale tra Campionato ed EuroCup dopo un filotto impressionante. Le detentrici del titolo iniziano meglio la sfida (15-9), con la Reyer che fatica a rimanere in scia alle acerrime nemiche che vanno a +10 prima di entrare negli spogliatoi per l’intervallo lungo (33-23). Nel terzo quarto l’Umana rosicchia qualche punto alle vicentine, che riesco però a mantenere un margine di sicurezza prima dell’ultima pausa breve (48-39). Dopo un parziale aperto di 8-0 nella frazione conclusiva la Reyer riesce ad avvicinarsi nel finale (59-55), ma non basta per mettere la freccia contro una Famila Wuber che non si scompone e vince per 60-56 il derby veneto.

TOP SCORER

Schio: Juhasz 14, Parks 11, Sottana 9

Venezia: Berkani 16, Shepard e Kuier 10

RMB BRIXIA BASKET-VIRTUS SEGAFREDO BOLOGNA 34-70

Netta affermazione fuori casa della Virtus Bologna, che infligge una sonora sconfitta alla RMB Brixia col punteggio di 34-70. Match subito in discesa per le bolognesi dopo 10’ (10-21), con le bresciane che non riescono a reggere lo strapotere offensivo delle V-nere anche nel secondo quarto scivolando a -25 alla seconda sirena (19-44). Nel terzo parziale le bianconere continuano a mantenere elevata l’intensità, sfondando anche i trenta punti di margine (24-58). Nella frazione finale le emiliane accarezzano anche il +40 (31-70), con la RMB Brixia che cerca di rendere meno pesante il passivo per il 34-70 con cui la Virtus Bologna viola il PalaLeonessa e rimane in scia alle dirette avversarie nella parte alta della classifica.

TOP SCORER

Brescia: Boothe 11, Garrick 7, Louka 5

Virtus Bologna: Zandalasini 12, Peters 10, Andre’ e Consolini 8

Credit: Ciamillo