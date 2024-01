NBA, risultati della notte (21 gennaio): Bucks col brivido contro i Pistons di Gallinari. Sconfitti all’overtime i Jazz di Fontecchio

Si è conclusa un’altra lunga ed intensa notte in NBA. Otto le partite in campo sui parquet americani, e diverse le note da mettere insieme. Questo, se non altro, anche perché è successo davvero di tutto tra brividi corsi, rimonte e grandi performance.

I Milwaukee Bucks (29-13) faticano in maniera incredibilmente maggiore del dovuto per battere i Detroit Pistons (4-38): finisce infatti 135-141 con Damian Lillard obbligato agli straordinari in formato 45 punti e 11 assist; 31 e 10 rimbalzi per Giannis Antetokounmpo. Per i Pistons 33 di Alec Burks e 22 di Ausar Thompson. 8 in 16′ per Danilo Gallinari. Basso il punteggio tra Charlotte Hornets (9-31) e Philadelphia 76ers (28-13), con i secondi vincitori per 89-97 in virtù dei 33 e 10 di Joel Embiid contro i 25 e 11 di Miles Bridges uniti ai 23 di Brandon Miller.

I San Antonio Spurs (8-34) vengono a capo dei Washington Wizards (7-34) per 127-131 in una partita con squadre che nulla hanno più da chiedere all’annata. Victor Wembanyama e Jeremy Sochan mettono insieme 24 e 23 punti da una parte, dall’altra ce ne sono 21 e 12 rimbalzi di Marvin Bagley III. I Cleveland Cavaliers (25-15) passeggiano ad Atlanta contro gli Hawks (18-24): 95-116 il punteggio conclusivo con sette uomini in doppia cifra per i Cavs e Donovan Mitchell e Sam Merrill a 18. Per gli Hawks 24 di Dejounte Murray.

Notte spettacolo al Madison Square Garden per i New York Knicks (26-17), che travolgono i Toronto Raptors (16-27) per 126-100 con 38 punti di Jalen Brunson e la tripla doppia da 18, 16 rimbalzi e 10 assist di Julius Randle. Sul fronte Raptors 20 di RJ Barrett. Gran notte anche per i Chicago Bulls (21-23), che fanno ciò che vogliono dei Memphis Grizzlies (15-27): 125-96 con Ayo Dosunmu protagonista quasi inatteso a 20 punti (oltre a DeMar DeRozan con 18). Per i Grizzlies non basta Jaren Jackson Jr. a quota 26.

Gli Utah Jazz (22-22) devono cedere al supplementare contro gli Houston Rockets (20-21) per 127-126. Fatale il libero a 36″ dalla fine di Jabari Smith, autore di 24 punti e 10 rimbalzi, ma il vero mattatore è Alperen Sengun con 37 e 10. Per i Jazz 33 e 12 rimbalzi di Jordan Clarkson nonché 28 di Collin Sexton; buon contributo di Simone Fontecchio con 10 e 7 in 29’21” di campo. Infine, i Minnesota Timberwolves (30-12) finiscono malamente rimontati nell’ultimo quarto dagli Oklahoma City Thunder (29-13), che passano per 97-102 grazie al solito enorme Shai Gilgoeous-Alexander da 33 punti. Dall’altra parte ne mettono 19 a testa Anthony Edwards e Karl-Anthony Towns.

