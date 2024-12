Basket femminile, la Reyer Venezia batte nettamente la Dinamo Sassari e rimane in vetta alla classifica in Serie A1

L’Umana Reyer Venezia continua la propria marcia in vetta alla classifica della Serie A1 di basket femminile! Le campionesse d’Italia sconfiggono nettamente la Dinamo Sassari per 58-93 nell’unico anticipo della decima giornata, in un match già indirizzato dalle prime battute dove le oro-granata hanno imposto il proprio ritmo senza lasciare spazio alle padrone di casa. Smalls decisiva con i suoi 17 punti, con 13 punti equamente divisi tra Stankovic e Kuier. Doppia cifra anche per Matilde Villa e Lorela Cubak (11), con Debora Carangelo e Gonzales migliori realizzatrici per Sassari con 12 punti.

Matilde Villa e Stankovic vanno subito a bersaglio (0-7), con Sara Toffolo che segna il primo canestro per Sassari dopo quasi tre minuti dalla palla a due (2-10). Francesca Pan spara la tripla del +11 (2-13), con Gonzales e Caracciolo che cercano di scuotere la Dinamo (7-15). Dopo l’appoggio di Begic (12-22) è un assolo veneziano, con le ragazze di coach Mazzon che piazzano un break di 8-0 per il 12-30 con cui si chiude il primo quarto.

Nella seconda frazione la Reyer non alza il piede dall’acceleratore e continua ad incrementare il margine grazie al trio azzurro Miccoli-Nicolodi-Cubaj (17-37), con Gonzales e Natali che provano a reagire per Sassari (22-39). Mariella Santucci brucia la retina dall’arco (28-45), con un piazzato di Stankovic ed i liberi di Debora Carangelo che fissano il punteggio sul 31-49 con cui si va all’intervallo lungo.

Ripresa che si apre ancora nel segno di Venezia, con un break di 10-0 firmato Smalls-Stankovic che consente alle ospiti di accarezzare i trenta punti di vantaggio (31-59). Botta e risposta tra Toffolo e Stankovic dalla lunga distanza (34-62), con le oro-granata in totale controllo e le padrone di casa che cercano di limitare il possibile i danni in una serata molto difficile sul fronte offensivo: un canestro pesante di Logoh e l’appoggio di Pastrello valgono il 48-73 alla terza sirena.

Nel quarto conclusivo l’Umana può permettersi di giocare con il cronometro, forte del margine rassicurante accumulato nelle frazioni precedenti. Dall’altra parte la Dinamo vuole comunque onorare l’impegno fin in fondo di fronte al proprio pubblico, con Diallo e Begic che provano a rendere meno pesante il passivo (53-81). Maria Miccoli va fin in fondo per il nuovo +30 (53-83) a meno di cinque minuti dalla sirena finale, con Matilde Villa che si rende protagonista di sette punti in fila per il +37 (53-90). Debora Caracciolo va a bersaglio dall’arco, con Miccoli che risponde per i 58-93 con cui la Reyer Venezia espugna Sassari e rimane in vetta alla classifica!