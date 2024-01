ATP Brisbane: Matteo Arnaldi suda sette camicie, piega Klein e accede ai quarti di finale!

Matteo Arnaldi si prende la sua rivincita e vendica la sconfitta nelle qualificazioni di Miami dello scorso anno battendo il qualificato slovacco Lukas Klein negli ottavi di finale dell’ATP 250 di Brisbane, in Australia: 6-4 3-6 7-5 il punteggio in favore dell’azzurro, maturato in due ore e cinque minuti. Per Arnaldi ai quarti uno tra il russo Roman Safiullin e l’australiano Alexei Popyrin.

Nel primo set l’azzurro parte male e subisce il break a trenta nel secondo game, con lo slovacco che scappa sul 3-0 non pesante. Da quel momento, però, Arnaldi prende le redini della contesa ed inanella cinque giochi di fila, volando sul 5-3 e poi andando a chiudere col servizio a disposizione alla prima occasione sul 6-4 dopo 42′.

Nella seconda frazione ancora una volta lo slovacco allunga per primo, centrando il break a quindici nel quarto game. Questa volta Klein, però, non concede alcuna occasione di rientro all’italiano, andando ad imporsi al secondo set point per 6-3 dopo 35′.

Nella partita decisiva l’equilibrio regna sovrano ed i servizi dominano, anche se Arnaldi ha il piccolo vantaggio di battere per primo ed andare sempre avanti nel punteggio. Nel dodicesimo game, invece, arrivano tre match point consecutivi per l’azzurro, che sfrutta la terza chance e va a vincere sul 7-5 dopo 48′, approdando così ai quarti.

Le statistiche sottolineano il grande equilibrio visto in campo: Arnaldi vince 86 punti contro gli 81 dell’avversario nonostante metta a segno meno vincenti, 24 contro 26, e commetta più gratuiti, 16 contro 14. Il tennista italiano si affida alla battuta nei momenti decisivi, con 9 ace e l’84% di punti vinti con la prima in campo.

Foto: LaPresse

