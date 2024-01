ATP Auckland 2024, buon debutto per Shelton, avanza Norrie. Ko Cerundolo ed Auger-Aliassime

Il mercoledì del torneo ATP di Auckland è tutto dedicato agli ottavi di finale. Scendono in campo anche i primi giocatori del torneo, tra cui Ben Shelton: la testa di serie numero 1 supera una falsa partenza e batte in maniera abbastanza agevole, in una giornata da 10 ace, l’ungherese Fabian Maroszan. Per lui lo spagnolo Roberto Carballles Baena, che ha battuto in due set l’austriaco Sebastian Ofner.

Bene anche la seconda testa di serie del seeding, Cameron Norrie, che deve però sfangarla contro il francese Luca van Assche. L’unica partita della giornata che si chiude al terzo, con il transalpino che sembra avere l’inerzia dalla sua dopo il tiebreak a suo favore, ma poi il britannico si mette a dominare la sfida e si guadagna i quarti con Alejandro Tabilo, vittorioso su Botic van de Zandschulp.

Cadono invece Francisco Cerundolo e Felix Auger-Aliassime, numero 3 e 4 del tabellone: l’argentino viene surclassato da Alexandre Muller, che gli lascia la miseria di due giochi, mentre il canadese deve arrendersi al solito, coriaceo Daniel Altmaier. Quest’ultimo si guadagna Arthur Fils, che ha spazzato via il portoghese Nuno Borges, mentre per Muller l’avversario sarà il giapponese Taro Daniel.

ATP AUCKLAND 2024, RISULTATI 10 GENNAIO

D. Altmaier b. F. Auger-Aliassime 7-6 7-5

A. Muller b. F. Cerundolo 6-1 b6-1

T. Daniel b. M. Purcell 6-2 6-4

B. Shelton b. F. Maroszan 6-3 6-4

R. Carballes Baena b. S. Ofner 7-5 6-3

A. Fils b. N. Borges 6-2 6-0

A. Tabilo b. B. van de Zandschulp 7-5 6-3

C. Norrie b. L. van Assche 6-3 6-7 6-1

Foto: LaPresse

