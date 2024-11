Coppa Davis 2024: con Sinner e Berrettini gli ascolti tv salgono in abbondanza

Sono stati svelati i dati d’ascolto per le tre sfide di Coppa Davis di ieri tra Italia e Argentina, valide per i quarti di finale che hanno visto prevalere gli azzurri dopo quasi sei ore nelle quali si è visto un po’ di tutto, anche se poi tutti i match si sono chiusi in due set.

In particolare, è la prima serata a regalare i maggiori sorrisi a Rai2, perché Jannik Sinner e Matteo Berrettini non solo hanno battuto Maximo Gonzalez e Andres Molteni, ma hanno anche incollato alla seconda rete della tv di Stato 2.424.000 persone, per uno share dell’11,8%. La Coppa Davis è stata la terza trasmissione più vista della serata, dopo una puntata di Don Matteo 14 (3.759.000, 20,68%) su Rai1 ed Endless Love (2.350.000, 12,55%) su Canale 5.

Inoltre, se aggiungiamo il dato di Sky, che ammonta a quota 768.000 in total audience (vale a dire con Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SkyGo coinvolti), si arriva a 3.192.000 spettatori. Questo fa del doppio la quarta partita più vista del 2024, dietro ai Sinner-Fritz di ATP Finals e US Open e alla finale olimpica di doppio Errani/Paolini-Andreeva/Shnaider.

Per quanto riguarda gli altri dati, in molti hanno riportato il dato complessivo dei singolari su Rai2 nella fascia oraria dalle 17:12 alle 20:38, che è di 1.419.000 spettatori per il 9,4%. Alcuni altri hanno rivelato il dettaglio di Lorenzo Musetti-Francisco Cerundolo, con 983.000 spettatori pari all’8,11% di share; a questo vanno aggiunti i 425.000 di Sky. Di Sinner-Sebastian Baez si conosce solo il dato relativo a Sky, che ammonta a 635.000, ma è verosimile che su Rai2 non si sia andati tanto lontani dai 2 milioni, considerato il dato complessivo.

Non si può effettuare alcun tipo di paragone con il quarto del 2023, poiché quell’Italia-Paesi Bassi si svolse tra la mattina e il pomeriggio, il che giocoforza cambia tutto in termini di fruizione televisiva. Non sono stati diffusi al momento i dati di RaiPlay. I dati della tv italiana restano comunque molto ragguardevoli, considerata anche la trasmissione in chiaro, che non è scontata. Ai Paesi arrivati ai quarti, infatti, non sempre corrisponde la visione per l’intero popolo. In particolare, i casi “positivi” in questo senso sono dell’Australia con Nine, del Canada con la CBC e della Germania con la neonata DF1.