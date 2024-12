Carlos Alcaraz torna in campo e batte Shelton davanti a 20.000 spettatori

Carlos Alcaraz ha fatto il proprio ritorno in campo dopo l’eliminazione subita insieme ai compagni di squadra nei quarti di finale della Coppa Davis. Il numero 3 del mondo, quest’anno capace di vincere Roland Garros e Wimbledon, ha affrontato lo statunitense Ben Shelton in un incontro di esibizione andato in scena al Madison Square Garden di New York (USA). Il tennista spagnolo si è imposto con il punteggio di 4-6, 6-2, 7-4 contro il numero 21 del ranking ATP di fronte a quasi 20.000 spettatori.

Carlos Alcaraz, che ha ammesso di non avere toccato la racchetta per più di una settimana e che si è dichiarato sicuro di vincere gli Australian Open in futuro, si è trovato sotto per 4-1 nel primo set e non è riuscito a recuperare in un clima decisamente festoso, con continui sorrisi tra i due contendenti e grande voglia di divertirsi davanti a un pubblico che ha goduto di colpi molto avvincenti. Nel secondo parziale l’iberico ha alzato il ritmo, si è trovato più a suo agio e ha fatto la differenza con il suo potente diritto.

In una situazione di parità si è giocato un tie-break classico: il primo giocatore che sarebbe arrivato a sette punti con il doppio vantaggio avrebbe vinto l’incontro. Alcaraz è riuscito a spuntarla, tra l’altro entrambi hanno fatto giocare due tifosi scesi dagli spalti. Lo spagnolo, che il 7 dicembre incrocerà Frances Tiafoe in un’altra esibizione, ha avuto la meglio su Shelton, battuto in maniera ufficiale ai sedicesimi di finale del Masters 1000 del Canada lo scorso anno e pochi mesi fa alla Laver Cup.