Coppa Davis, Italia-Argentina 0-1: un falloso Musetti viene travolto da Cerundolo

Non inizia bene per l’Italia il quarto di finale della Final Eight di Coppa Davis 2024 contro l’Argentina. Sul veloce indoor di Malaga (Spagna), Lorenzo Musetti è stato dominato da Francisco Cerundolo (n.30 del ranking), nella sfida tra i n.2 delle squadre.

Un’affermazione chiara del sudamericano, autore di una gran partita, sullo score di 6-4 6-1 in 1 ora e 32 minuti di gioco. Prestazione negativa di Musetti, incapace di trovare delle soluzioni al tennis del suo avversario, di base più adatto a una superficie così rapida. E così spetterà a Jannik Sinner (n.1 del ranking) provare a rimettere le cose al loro posto contro Sebastian Baez, per poi arrivare al doppio decisivo.

Nel primo set l’avvio è poco brillante per entrambi i giocatori al servizio. Fioccano palle break da una parte e dall’altra: il toscano va avanti 2-0, ma poi subisce il contro-break immediato. Con il passare degli scambi, il feeling con la palla di Cerundolo cresce in maniera chiara, mentre Musetti fatica ad adattarsi a queste velocità e gioca in maniera fin troppo lineare. Ne consegue che, dopo aver mancato due palle break nel sesto gioco, Lorenzo subisce un nuovo break (3-4). Cerundolo, però, si fa prendere dalla tensione e, commettendo qualche errore di troppo, consente a Musetti di impattare (4-4). Il servizio dell’azzurro però non fa male all’argentino e in questa partita giocata più sui nervi è il sudamericano a sorridere sul 6-4.

Nel secondo set Cerundolo dilaga letteralmente. Approfittando di un Musetti troppo passivo, la velocità di palla superiore dell’argentino fa tutta la differenza del mondo e così arrivano il break in apertura e nel quinto gioco che mandano i titoli di coda. Il carrarino, in preda alla più totale frustrazione, non fa più un punto negli ultimi due gioco e deve stringere la mano all’avversario sul 6-1. Leggendo le statistiche, si notano le chiare difficoltà al servizio di Musetti: 48% di prime in campo, il 52% dei quindici ottenuti e il 36% con la seconda.