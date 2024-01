ATP Adelaide, cambia l’avversario di Matteo Arnaldi. Forfait di Fucsovics

Prosegue il percorso di avvicinamento agli Australian Open 2024 di Matteo Arnaldi, impegnato questa settimana nell’ATP 250 di Adelaide con l’obiettivo di vincere qualche partita, salire ulteriormente in classifica e prendere fiducia in vista del primo Grand Slam della stagione, che scatterà a livello di tabellone principale domenica 14 gennaio.

Il ligure, reduce da una stagione fantastica in cui ha recuperato circa 90 posizioni nel ranking mondiale bussando ormai alle porte della top40, non è testa di serie all’Adelaide International e avrebbe dovuto sfidare al primo turno l’ungherese Marton Fucsovics, avversario già incontrato e battuto (in rimonta, al tie-break del terzo set) una settimana fa a Brisbane.

Il solido tennista magiaro classe 1992 ha dato però forfait a causa di un’infortunio all’anca sinistra, lasciando spazio ad un lucky loser proveniente dalle qualificazioni. Il ripescato di turno risponde al nome di Bernabe Zapata Miralles, 26enne spagnolo (n.77 ATP) che aveva perso nettamente 6-3 6-2 quest’oggi contro il padrone di casa australiano Adam Walton al secondo turno del tabellone cadetto.

Il match tra Arnaldi e Zapata Miralles aprirà il programma di domani sul campo 3 del Memorial Drive Park di Adelaide alle ore 11 locali (le 00.30 della notte italiana). In palio un pass per gli ottavi di finale contro il cileno Nicolas Jarry, seconda testa di serie del seeding.

Foto: © e|motion/Bildagentur Zolles KG/Lars Maurer

