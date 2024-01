Ranking ATP, Jannik Sinner resta quarto. Salgono Arnaldi e Musetti

Con la conclusione della United Cup e dei tornei ATP 250 di Brisbane ed Hong Kong, è stato rilasciato questa mattina il ranking ATP aggiornato: Alexander Zverev scavalca Stefanos Tsitsipas ed è sesto, infine fa il suo ingresso in top ten l’australiano Alex de Minaur.

Resta quarto e non perde punti, nonostante non sia sceso in campo, Jannik Sinner, mentre al comando della graduatoria c’è sempre il serbo Novak Djokovic, il quale però sarà chiamato a difendere la vetta del ranking nel corso degli Australian Open.

RANKING ATP

Lunedì 8 gennaio 2024

1 Novak Djokovic 11055

2 Carlos Alcaraz 8855

3 Daniil Medvedev 7555

4 Jannik Sinner 6490

5 Andrey Rublev 5010

6 Alexander Zverev 4275

7 Stefanos Tsitsipas 4025

8 Holger Rune 3815

9 Hubert Hurkacz 3320

10 Alex de Minaur 2950

Scende a quattro il numero degli italiani nei primi 100: oltre al già citato Sinner, infatti, ci sono Lorenzo Musetti, il quale guadagna due posizioni e si issa in 25ma piazza, Matteo Arnaldi, che ne guadagna tre ed eguaglia il proprio best ranking al 41° posto, e Lorenzo Sonego, stabile invece in 46ma piazza.

Si rinnova ancora una volta l’invasione azzurra tra i primi 200 del mondo, con la presenza nel complesso di altri tredici italiani tra il 102° ed il 199° posto compresi: sono 17 dunque i tennisti del Bel Paese tra i migliori 200 del ranking ATP. Matteo Berrettini crolla dal 92° posto al 125°, cedendo ben 33 posizioni.

ITALIANI TRA I PRIMI 200

Lunedì 8 gennaio

4 Jannik Sinner 6490

25 Lorenzo Musetti 1435

41 Matteo Arnaldi 1062

46 Lorenzo Sonego 990

102 Flavio Cobolli 617

105 Fabio Fognini 608

119 Luca Nardi 540

125 Matteo Berrettini 522

129 Luciano Darderi 510

134 Giulio Zeppieri 487

155 Andrea Vavassori 410

157 Andrea Pellegrino 405

172 Matteo Gigante 357

180 Mattia Bellucci 340

192 Stefano Travaglia 315

195 Francesco Passaro 310

199 Federico Gaio 306



