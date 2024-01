Atletica, Ayomide Folorunso apre la stagione: buona volata sui 200, a Metz si raddoppia

Ayomide Folorunso ha fatto il proprio debutto stagionale. La primatista italiana dei 400 ostacoli, sesta agli ultimi Mondiali, ha scelto i 200 metri per muovere i primi passi in questa annata agonistica. La 27enne emiliana, capace di uno splendido 53.89 sul giro di pista con barriere a Budapest, ha optato per un test di velocità al PalaCasali di Ancona.

La poliziotta si è espressa in un discreto 24.05, riuscendo a battere una velocista come Irene Siragusa (24.09), mentre Margherita Castellani ha concluso in terza posizione (24.33). Il suo personale in questa specialità al coperto è di 23.62, siglato lo scorso anno. L’importante era fare un punto della situazione dopo i mesi invernali di allenamento e prepararsi all’esordio sui 400 metri, in programma il prossimo 3 febbraio a Metz (Francia).

Ayomide Folorunso sta muovendo i primi passi in vista dei Mondiali Indoor (1-3 marzo a Glasgow), degli Europei di Roma a inizio giugno e delle Olimpiadi di Parigi 2024 nel cuore dell’estate.

Foto: Lapresse