Atletica, Battocletti e Iapichino illuminano il ranking mondiale: doppio podio italiano. La situazione delle azzurre

La stagione di atletica leggera si è ufficialmente conclusa, le soddisfazioni non sono mancate per l’Italia e gli azzurri si distinguono nel ranking internazionale stilato da World Athletics. Soffermiamoci in questo caso sul settore femminile.

Nadia Battocletti ha regalato grandissime emozioni con la medaglia d’argento sui 10.000 metri alle Olimpiadi di Parigi 2024 e il doppio trionfo agli Europei. Sono risultati eccellenti e che si riflettono sulla classifica: quinto posto sui 5000 metri con 1.370 punti (svetta la keniana Beatrice Chebet con 1.491, l’azzurra è la migliore europea) e terza piazza sui 10.0000 metri con 1.384 punti alle spalle di Chebet (1.423) e dell’olandese Sifan Hassan (1.390).

Larissa Iapichino è superlativa terza nel salto in lungo, grazie all’argento continentale, la quarta piazza ai Giochi e una vittoria in Diamond League: la toscana vanta all’attivo 1.380 punti e si trova alle spalle della statunitense Tara Davis-Woodhall (1.438 punti per la Campionessa Olimpica) e della tedesca Malaika Mihambo (1.394).

Dariya Derkach è eccellente nona nel salto triplo con 1.266 punti (svetta la dominicense Thea Lafond con 1.417), Daisy Osakue ottava nel lancio del disco (1.258), Sara Fantini dodicesima nel lancio del martello con 1.244 punti nonostante la vittoria agli Europei e l’ottava piazza ai Giochi, Antonella Palmisano 11ma nella 20 km di marcia con 1.260 punti.

Zaynab Dosso si è inserita in 13ma piazza sui 100 metri dopo essere salita sul podio agli Europei e aver firmato il record nazionale: 1.314 punti nella graduatoria guidata da Julien Alfred (la Campionessa Olimpica primeggia con 1.473 punti). Ayomide Folorunso ha un po’ faticato rispetto al superbo 2023 ed è 14ma sui 400 ostacoli con 1.296, primeggia l’olandese Femke Bole (1.494) grazie alla sua continuità ma la statunitense Sydney McLaughlin ha vinto le Olimpiadi e siglato il record del mondo (1.462).

Roberta Bruni ed Elisa Molinarolo sono a ridosso della top-10 nel salto con l’asta (rispettivamente 12ma e 13ma). Eloisa Coiro 25ma ed Elena Bellò 27ma sugli 800 metri, Sintayehu Vissa 21ma sui 1500 metri con tanto di primato italiano