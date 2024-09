Atletica, Frattini sfiora il record italiano nel giavellotto agli Assoluti Societari. Sugli scudi Diaz e Fantini a Modena

Tanta carne al fuoco per l’atletica leggera azzurra in occasione della prima giornata dei Campionati Italiani Societari Assoluti 2024, che ha visto la partecipazione di qualche big ma anche di giovani emergenti. Fari puntati ovviamente su Modena, che ospita questo weekend la Finale Oro in cui verranno assegnati gli scudetti per club civili, con dodici squadre maschili e altrettante formazioni femminili iscritte (ogni compagine schiera un singolo atleta in ogni specialità, possono gareggiare anche militari che tornano a indossare la maglia della società d’origine per l’occasione).

La copertina del day-1 è tutta per Giovanni Frattini, autore di un exploit clamoroso nel tiro del giavellotto che lo proietta al secondo posto delle liste italiane all-time (meglio di lui solo Carlo Sonego con 84.60 a Osaka nel 1999) con 83.61. Il ventunenne romagnolo portacolori della Fratellanza 1874 Modena ha migliorato il personale di quasi sei metri, superando ben tre volte la soglia degli 80 metri nella competizione odierna e firmando anche il nuovo primato nazionale U23.

Basta un solo salto al bronzo olimpico del triplo di Parigi 2024 Andy Diaz per vincere con un ottimo 17.25 realizzato con rincorsa ridotta (7 appoggi più preavvio), inoltre vanno segnalati i successi di Francesco Fortunato nei 10 km di marcia (39:46.88), di Ayomide Folorunso nei 400 metri (52.91) e di Sara Fantini nel lancio del martello (67.86). A metà evento, guidano le classifiche provvisorie l’Athletic Club 96 Alperia al maschile con 100 punti e l’Atletica Brescia 1950 al femminile con 95 punti.

Segnali incoraggianti anche da altri campi per il movimento nostrano. La 22enne toscana Idea Pieroni sale di un centimetro e salta 1.93 metri nell’alto a Livorno (sede della Finale Bronzo), mentre la quindicenne Margherita Castellani continua la sua ascesa e corre in 11.50 (+1.4 m/s) sui 100 a Camerino (Finale Argento) diventando la seconda allieva tricolore di ogni epoca a sei centesimi dalla miglior prestazione italiana U18 di Erica Marchetti del 1997 in 11.44. Benissimo anche il 19enne Simone Bertelli, che valica 5.63 metri nell’asta aggiungendo 2 cm al personale nella Finale B di Mariano Comense.