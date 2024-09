Atletica, Brescia e Bolzano si aggiudicano lo scudetto agli Assoluti Societari di Modena

Nella mattinata di domenica 22 settembre si è completata a Modena la seconda e ultima giornata della Finale Oro dei Campionati Italiani Societari Assoluti 2024 di atletica. In campo maschile è arrivato il quarto scudetto in sei anni per l’Athletic Club 96 Bolzano, mentre tra le donne l’Atletica Brescia 1950 si è aggiudicata il sesto titolo consecutivo.

L’Athletic Club 96 Alperia si è imposta con 170 punti complessivi davanti all’Atletica Biotekna (150) e ai campioni uscenti dell’Atletica Firenze Marathon (149). Trionfo abbastanza netto anche al femminile per Brescia, che ha totalizzato 170 punti precedendo sul podio Atletica Vicentina (152) e Bracco Atletica (148,5). Day-2 meno scoppiettante sul piano delle prestazioni rispetto a ieri, in cui si erano verificati diversi risultati di spessore.

Tra i big azzurri impegnati oggi a Modena, Ayomide Folorunso (dopo il sigillo di sabato nei 400) ha vinto nei 400 ostacoli con 56.11 mentre Sintayehu Vissa ha corso i 1500 in 2:04.71 superando Serena Troiani (2:05.58) nel rettilineo conclusivo. Successo nel getto del peso per Nick Ponzio con 20.74 metri davanti a Riccardo Ferrara (20.44) e Zane Weir (19.12).

Manuel Lando si è imposto nel salto in alto con 2.20 al terzo tentativo, mancando poi l’appuntamento con il 2.26 che gli sarebbe valso il nuovo primato personale, mentre a Elisa Molinarolo basta un 4.10 per il primo posto nell’asta. Spostandoci a Camerino, sede della Finale Argento, registriamo l’interessante duello tra le rising star della velocità azzurra (reduci dalla doppietta nella finale dei 200 metri agli Europei U18) Margherita Castellani ed Elisa Valensin, con la quindicenne umbra che ha avuto la meglio oggi sul mezzo giro di pista con un notevole 23.53.