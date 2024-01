Ajax-Roma oggi in tv, Champions League calcio femminile 2024: orario, programma, streaming

Oggi, dalle 21.00, la Roma affronterà alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam (Paesi Bassi) l’Ajax per il sesto e ultimo incontro del Gruppo C della fase a gironi della Champions League di calcio femminile. Le giallorosse sono state inserite in un raggruppamento impegnativo e saranno costrette a centrare il massimo possibile per la qualificazione ai quarti di finale.

LA DIRETTA LIVE DI AJAX-ROMA DI CALCIO FEMMINILE DALLE 21.00

Le capitoline allenate da Alessandro Spugna reduci dal beffardo pareggio 2-2 contro il Bayern tra le mura amiche, è a quota 5 punti nella graduatoria comandata dal Paris Saint-Germain con 9 punti a precedere le olandesi con 7, le tedesche con 6 e poi le romane. Le capitoline, dunque, devono assolutamente imporsi in trasferta e dare un’occhiata all’altra sfida del girone.

Qualora Bayern-PSG terminasse in parità o fosse favorevole al club transalpino, allora le campionesse d’Italia potrebbe qualificarsi in caso di successo esterno. Se invece dovessero imporsi le ragazze della compagine teutonica, allora qualunque riscontro in Olanda sarebbe inutile per la Roma.

La sfida tra Ajax e Roma, valida per il Gruppo C della fase a gironi di Champions League di calcio femminile, andrà in scena quest’oggi a partire dalle 21.00 sul campo della Johan Cruijff Arena di Amsterdam (Paesi Bassi) e sarà trasmessa in diretta streaming da DAZN. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale del confronto.

CALENDARIO CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE OGGI

Martedì 30 gennaio

21.00 Ajax vs Roma alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam (Paesi Bassi) – Diretta streaming su DAZN.

AJAX-ROMA CHAMPIONS LEAGUE CALCIO FEMMINILE: DOVE VEDERE LA PARTITA IN TV E STREAMING

Diretta tv: non prevista

Diretta streaming: DAZN.

Diretta testuale: OA Sport.

