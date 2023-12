Calendario calcio femminile 2024: le date, il programma e tutti gli eventi

Calendario ricco di impegni per il calcio femminile nazionale e internazionale nel 2024. Nel Bel Paese le attività riprenderanno dalla Supercoppa Italiana. Allo Stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona Roma e Juventus si confronteranno in una Classica della realtà del “Pallone in rosa” nostrano il 7 gennaio (ore 15.15). Le capitoline, leader della Serie A, se la vedranno con il club che negli ultimi anni ha posto il proprio marchio.

Massima serie che avrà inizio nella settimana successiva, nel percorso che poi porterà a definire la seconda fase del campionato in cui le squadre saranno divise sulla base del posizionamento del 18° turno: le prime cinque si contenderanno lo Scudetto, mentre le restanti lotteranno per la permanenza nella categoria.

Da considerare la Coppa Italia che terrà banco, al pari della Champions League, con la formazione di Alessandro Spugna (Roma) che farà di tutto per centrare la qualificazione ai quarti di finale, pur inserita in un raggruppamento molto difficile con PSG, Bayern Monaco e Ajax.

Non va dimentica la Nazionale italiana allenata da Andrea Soncin. Dopo aver confermato la propria presenza nella Lega A della Nations League in un girone complicatissimo, la formazione tricolore è attesa dalle qualificazioni agli Europei 2025 in Svizzera. Le azzurre, in scia alle ottime prestazioni messe in mostra nelle ultime uscite, si presentano con fiducia.

CALENDARIO CALCIO FEMMINILE 2024

Supercoppa Italiana: 7 gennaio (ore 15.15) Roma-Juventus allo Stadio ‘Giovanni Zini’ di Cremona.

Serie A: 13-14 gennaio 12° turno; 20-22 gennaio 13° turno; 27-29 gennaio 14° turno turno; 3 febbraio 15° turno; 10 febbraio 16° turno; 14 febbraio 17° turno; 17 febbraio 18° turno; seconda parte del campionato da stabilire.

Coppa Italia: 16-17 gennaio andata quarti di finale; 6-7 febbraio ritorno quarti di finale; 2-3 marzo andata semifinali; 9-10 marzo ritorno semifinali; da definire Finale.

Champions League: 24 gennaio Roma-Bayern; 30 gennaio Ajax-Roma; 6 febbraio Sorteggio a Nyon; andata quarti di finale (19-20 marzo); ritorno quarti di finale (27-28 marzo); andata semifinali (20-21 aprile); ritorno semifinali (27-28 aprile); 25 maggio Finale al San Mamés di Bilbao.

Qualificazioni Europei 2025: 5 marzo sorteggio; 3 aprile prima giornata; 9 aprile seconda giornata; 29 maggio terza giornata; 4 giugno quarta giornata; 10 luglio quinta giornata; 16 luglio sesta giornata; 19 luglio sorteggio spareggi; 23-28 ottobre primo turno spareggi; 27 novembre-3 dicembre secondo turno spareggi.

Foto: LiveMedia/Alessio Tarpini

Leggi tutte le notizie di Calcio su OA Sport...