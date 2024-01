Calcio femminile, Roma in cerca di gloria ad Amsterdam contro l’Ajax in Champions League

Tutto o niente alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam (Paesi Bassi). La Roma calcherà il rettangolo verde neerlandese, domani dalle ore 21.00, nella sesta e ultima sfida del Gruppo C della Champions League 2023-2024 di calcio femminile. Le giallorosse affronteranno l’Ajax in una situazione di classifica complicata. Il pareggio beffardo contro il Bayern tra le mura amiche non ha consentito alle capitoline di conquistare quei tre punti che sarebbero stati importanti per la qualificazione ai quarti di finale.

Tuttavia, il discorso non è chiuso. La classifica del girone vede il PSG davanti a tutti con 9 punti, a precedere il menzionato Ajax con 7, il Bayern Monaco con 6 e la Roma con 5. Da questa situazione si può comprendere che le campionesse d’Italia non siano dipendenti solo dal proprio destino.

In primis, bisognerà andare ad Amsterdam e vincere senza se e senza ma. Facile a parole, ma non nei fatti, se consideriamo le sconfitte delle formazioni parigina e bavarese nei Paesi Bassi in questa fase a gironi. Inoltre, bisognerà prestare attenzione alla partita tra il Paris Saint-Germain e il Bayern in Germania. La compagine romana deve sperare nel successo o nel pari del PSG. Nell’eventualità, la Roma guadagnerebbe due posizioni e sarebbe ai quarti con il club transalpino.

Uno scenario complicato, ma la squadra di Alessandro Spugna ha l’obbligo di crederci sulla base dell’ottima prestazione contro il Bayern nell’ultima uscita in Champions League e anche della vittoria in campionato contro la Sampdoria al Tre Fontane. Sarà necessaria una prestazione sugli scudi, sia in termini di solidità che di qualità in fase realizzativa.

Foto: LaPresse