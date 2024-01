LIVE Ajax-Roma, Champions League calcio femminile in DIRETTA: serve vincere e sperare

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale di Ajax-Roma, Champions League femminile 2024 in DIRETTA, serve la vittoria e sperare nell’altra partita.

La Roma è ultima nel gruppo C con 5 punti, dietro al Bayern Monaco 6 punti (2-2 in casa con polemiche arbitrali per il pareggio subito alla fine del match), Ajax 7 punti e Psg leader con 9 punti. Nell’ultima partita la Roma è chiamata al successo per forza in trasferta (andata con l’Ajax 3-0 al Tre Fontane) e sperare che il Bayern Monaco non vinca. Infatti un successo delle bavaresi condannerebbe definitivamente le ragazze di Spugna all’eliminazione.

Data: 30/01/2024

Orario: 21.00

Canale TV: Dazn

Probabili formazioni

Ajax (4-3-3): Van Ejik; Kardinaal, Spitse, De Sanders, Weerden; Noordam, Van Gool, Yohannes; Grant, Leuchter, Hoekstra. All.: Bakker

Roma (4-3-3-): Ceasar; Bartoli, Minami, Linari, Di Guglielmo; Kumagai, Feiersinger, Giugliano; Haavi, Giacinti, Viens. All.: Spugna

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE di Ajax-Roma, Champions League femminile 2024 calcio in DIRETTA: cronaca in tempo reale e aggiornamenti costanti. Calcio d’inizio alle ore 21.00. Buon divertimento!

Foto: Lapresse.