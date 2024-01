A che ora Nadal-Thiem e dove vederla in tv: programma ATP Brisbane, diretta in chiaro non prevista

Rafael Nadal si appresta a fare il proprio ritorno in campo dopo quasi un anno di inattività (escludendo il match di doppio disputato ieri). Il fuoriclasse spagnolo non gioca in singolare dagli Australian Open 2023. L’appuntamento è per martedì 2 gennaio (non prima delle ore 09.30 italiane) al torneo ATP di Brisbane, dove incrocerà Dominic Thiem. L’austriaco è reduce dalle qualificazioni: al primo turno ha rimontato da 2-6, 4-5 e 0-40 contro l’australiano James McCabe e poi ha recuperato contro Giulio Zeppieri dopo aver perso il primo set. Lo spagnolo beneficia invece di una wild-card.

Rafael Nadal e Dominic Thiem si sono fronteggiati per ben 15 volte. L’iberico è in vantaggio per 9-6 contro l’austriaco, vincitore agli US Open 2020 e attuale numero 92 al mondo (lo spagnolo è invece sprofondato al 672mo posto del ranking ATP). Sono due gli incontri di maggiore rilievo, ovvero le finali del Roland Garros 2018 e 2019 vinte entrambe dall’iberico. Nel 2017 ben quattro sfide sulla terra rossa: tre successi di Nadal (finali di Madrid e Barcellona, semifinali del Roland Garros) e uno dell’austriaco (quarti di finale a Roma).

Gli ultimi due incroci hanno però sorriso all’austriaco, che nel 2020 si impose ai quarti di finale degli Australian Open e nella fase a gironi delle ATP Finals. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Nadal-Thiem, match valido per il primo turno del torneo ATP 250 di Brisbane. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport.

CALENDARIO NADAL-THIEM ATP BRISBANE

Martedì 2 gennaio

Non prima delle ore 09.30 Rafael Nadal vs Dominic Thiem – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 251

In precedenza, a partire dalle ore 02.00 alla Pat Rafter Arena, si giocheranno: Hanfmann-Korda, Kenin-Rodlonova, Kalinskaya-Azarenka. A seguire, e non prima delle ore 09.30, toccherà a Nadal-Thiem.

PROGRAMMA NADAL-THIEM: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) in alternanza con il torneo femminile di Brisbane e il torneo di Hong Kong, Sky Sport 251.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

