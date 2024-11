Il messaggio di Alcaraz per Nadal: “Di Davis ce ne saranno tante, di Rafa ce n’è solo uno”

E’ stata la notte emozionante dell’addio di Rafael Nadal al tennis: la Spagna ha perso contro l’Olanda nel primo quarto di finale della Coppa Davis 2024, il maiorchino ha perso il suo ultimo singolare della carriera contro Botic van de Zandschulp. Grandi emozioni vissute da parte di tutto il palazzetto e gran parte degli appassionati.

Bellissimo è stato anche il post su Instagram che ha dedicato Carlos Alcaraz al suo compagno di squadra, suo idolo e ispirazione. Questo il contenuto:

Ci saranno molte altre Davis, di Rafa ce n’è solo uno. Grazie a te sono diventato un tennista professionista. È stata una fortuna poter vivere la tua carriera come un bambino per il quale sei stato un idolo e poi come compagno di squadra! Il miglior ambasciatore possibile che lascia un’eredità eterna.

Segnale evidente come la Coppa Davis non fosse la priorità per David Ferrer e per tutta la squadra spagnola. La priorità era infatti quella di concedere una passerella finale al fuoriclasse che è stato Rafael Nadal, a costo di compromettere il risultato finale (così è stato). A Malaga si doveva celebrare una leggenda e, nonostante il risultato, tutto si è concluso con una bella celebrazione.