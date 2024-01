A che ora Musetti-Wong, ATP Hong Kong 2024: programma preciso, dove vederlo in tv e streaming

Lorenzo Musetti affronterà Chak Lam Coleman Wong al primo turno del torneo ATP 250 di Hong Kong. Il tennista italiano inizierà la nuova stagione agonistica nella località cinese, affrontando il padrone di casa. Il 21enne toscano, attuale numero 27 al mondo, partirà con tutti i favori del pronostico contro il 19enne asiatico, numero 253 del ranking ATP. Non ci sono precedenti tra i due atleti, Wong gode di una wild card per la partecipazione a questo evento.

In palio la qualificazione agli ottavi di finale da disputare contro il russo Pavel Kotov, che ha regolato il portoghese Borges in due set. L’appuntamento è per martedì 2 gennaio, non prima delle ore 11.30 sul Campo Centrale. In precedenza, a partire dalle ore 07.00 si disputeranno due confronti: prima l’austriaco Sebastian Ofner incrocerà lo statunitense Mackenzie McDonald, a seguire il tedesco Jan-Lennard Struff affronterà Marin Cilic.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio, il palinsesto tv e streaming di Musetti-Wong, match valido per il primo turno del torneo ATP 250 di Hong Kong. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 252; in diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Hong Kong sono avanti sette ore rispetto a noi).

CALENDARIO MUSETTI-WONG, ATP HONG KONG

Martedì 2 gennaio

Non prima delle ore 11.30 Lorenzo Musetti vs Chak Lam Coleman Wong – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport 252

In precedenza, a partire dalle ore 07.00, si giocheranno Ofner-McDonald e Struff-Cilic. A seguire, non prima delle 11.30, toccherà a Musetti.

PROGRAMMA MUSETTI-WONG: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport Tennis (canale 203) in alternanza con i tornei di Brisbane, Sky Sport 252.

Diretta streaming: Sky Go, NOW, Tennis Tv.

Diretta Live testuale: OA Sport.

Foto: Lapresse

Leggi tutte le notizie di Sport in tv su OA Sport...