A che ora Bolelli e Vavassori nella finale degli Australian Open? Programma doppio, tv, streaming

Simone Bolelli e Andrea Vavassori giocheranno la finale del doppio maschile agli Australian Open. L’appuntamento è per sabato 27 gennaio, sarà il secondo match della sessione serale alla Rod Laver Arena. Alle ore 09.30 italiane si giocherà la finale del singolare femminile tra la bielorussa Aryna Sabalenka e la cinese Zheng Qinwen, a seguire toccherà agli azzurri contro la coppia composta dall’indiano Rohan Bopanna e dall’australiano Matthew Ebden. Sarà un pranzo in compagnia degli azzurri.

Simone Bolelli cercherà il suo secondo trionfo in carriera in uno Slam dopo aver trionfato in doppio insieme a Fabio Fognini nel 2015 proprio agli Australian Open. Il 38enne bolognese, che un paio di mesi fa aveva festeggiato il trionfo in Coppa Davis insieme agli altri azzurri, andrà a caccia del colpaccio in coppia con il 28enne piemontese, desideroso di mettere le mani sul primo trofeo di questa caratura. Dall’altra parte della rete ci saranno i nuovi numeri 1 del mondo.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv e streaming della finale di doppio maschile agli Australian Open 2024, dove Simone Bolelli e Andrea Vavassori incroceranno Bopanna/Ebden. La partita sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1; in diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN; in diretta live testuale su OA Sport. Gli orari sono italiani (a Melbourne sono avanti dieci ore rispetto a noi).

CALENDARIO FINALE DOPPIO MASCHILE AUSTRALIAN OPEN

Sabato 27 gennaio

Secondo match dalle ore 09.30 Simone Bolelli/Andrea Vavassori vs Rohan Bopanna/Matthew Ebden – Diretta tv su Eurosport 1

In precedenza, a partire dalle ore 09.30 alla Rod Laver Arena, si giocherà la finale del singolare femminile tra Sabalenka e Zheng. Al termine toccherà a Bolelli e Vavassori.

PROGRAMMA FINALE DOPPIO AUSTRALIAN OPEN: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Eurosport 1, per gli abbonati.

Diretta streaming: Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.