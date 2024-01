LIVE Bolelli/Vavassori-Bopanna/Ebden, Australian Open 2024 in DIRETTA: gli azzurri si giocano il titolo di doppio

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale dell’incontro tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden, finale del doppio maschile degli Australian Open 2024. La coppia azzurra non vuole smettere di sognare proprio sul più bello: Simone Bolelli ed Andrea Vavassori proveranno a portare il trofeo di doppio dello Slam australiano in Italia per la seconda volta. L’unico successo azzurro della storia agli Australian Open risale al 2015, quando lo stesso Bolelli trionfò insieme a Fabio Fognini.

Nel primo turno di questo torneo Bolelli e Vavassori hanno sconfitto in rimonta Arneodo/Weissborn. Gli azzurri hanno poi superato la temibile coppia francese Mahut/Roger-Vasselin, prima di battere in due set Cacic/Molchanov e Krawietz/Puetz. Nella semifinale il duo italiano ha avuto la meglio nel super tie-break del terzo e decisivo set di Hanfmann/Koepfer.

In finale gli azzurri sono chiamati ad un’impresa ancora più grande: battere Bopanna/Ebden, futuri numeri 1 del mondo. Il loro è stato un cammino molto difficile: dopo aver superato due coppie australiane, Duckworth/Polmans al primo turno e Millman/Winter al secondo, il duo italo-australiano ha battuto Koolhof/Mektic e Gonzalez/Molteni. In semifinale Bopanna/Ebden hanno affrontato Machac/Zhang, avendo la meglio al match tie-break del terzo e decisivo set.

La finale di doppio degli Australian Open 2024 tra Bolelli/Vavassori e Bopanna/Ebden andrà in scena dopo l’ultimo atto femminile, in programma alle 09.30 italiane. L’incontro sarà visibile su Eurosport e su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale di Bolelli/Vavassorri-Bopanna/Ebden, secondo incontro dalle 09.30 italiane, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

Foto: Herren Doppel/IPA Sport