LIVE Tournée 4 Trampolini, Oberstdorf 2023 in DIRETTA: inizia la caccia, Kraft favorito

Buon pomeriggio e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2023/2024 in programma a Oberstdorf, in Germania. Scatta ufficialmente dopo la qualificazione di ieri la 72esima edizione della storica competizione di salto con gli sci. Sono 50 i protagonisti del KO System (scontri diretti) nella prima delle due serie di oggi, con 25 atleti che si qualificheranno alla seconda vincendo gli head-to-head e cinque che eviteranno il taglio grazie ai migliori punteggi tra gli sconfitti.

Austriaci e tedeschi hanno dominato la scena nella fase iniziale della stagione. Stefan Kraft, in particolare, si è imposto in 5 delle 8 gare disputatesi sinora. È pertanto l’ovvio favorito per la conquista di una manifestazione sentitissima, da lui già vinta nel 2015. Dovrà però guardarsi dalla concorrenza dei vicini teutonici, con Andreas Wellinger e Karl Geiger a rappresentare le alternative più credibili. La Germania non festeggia dal 2002 e il digiuno si sta facendo sempre più insopportabile. Se si vuole restare nel bacino di chi parla tedesco, guai a sottovalutare Jan Hörl e Pius Paschke. Il primo è una bomba a orologeria, bisogna capire se il timer scatterà proprio quando più conta. Il secondo sta vivendo il più classico dei “momenti di grazia”. Vederlo trionfare nella Tournée, sarebbe una favola degna di un film.

Invece, se si cerca un potenziale vincitore dall’idioma differente, bisogna tenere d’occhio quattro nomi, citati in rigoroso ordine alfabetico: Halvor Egner Granerud, Ryoyu Kobayashi, Anze Lanisek e Marius Lindvik, a patto di vederli alzare l’asticella rispetto a quanto mostrato tra fine novembre e inizio dicembre. L’ipotesi non può essere esclusa, poiché parliamo di un quartetto dotato di un talento sopraffino. Ieri in qualificazione ha brillato la germania con Wellinger e Geiger nelle prime due posizioni e Raimind quarto. Bene anche Prevc e Forfang che sono state le sorprese, favorite anche dal vento.

L’Italia del salto con gli sci ha già compiuto un’impresa storica perchè dopo quasi 60 anni è riuscita a piazzare ben quattro atleti nella gara, risultato straordinario se si pensa anche solo a qualche stagione fa quando l’Italia era pressochè assente dalle scene mondiali. Giovanni Bresadola, che aveva già centrato quattro qualificazioni, Alex Insam che si era qualificato due volte in stagione, Andrea Campregher (la grande novità del movimento) una e Francesco Cecon, a caccia dei primi punti in stagione, rappresenteranno l’Italia a Oberstdorf. Il trentino e l’altoatesino sono, ovviamente, i più attrezzati per riuscirci. Gli accoppiamenti che attendono gli azzurri sono piuttosto proibitivi, visto che Insam se la vedrà con uno dei più esperti del circuito, il norvegese Tande, Bresadola affronterà il trionfatore dello scorso anno, il norvegese Granerud, Campregher se la vedrà con il leader di coppa del Mondo, l’austriaco Kraft e Cecon affronterà l’austriaco Hayboeck.

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della prima tappa della Tournée dei Quattro Trampolini 2023/2024 in programma a Oberstdorf, in Germania: cronaca in tempo reale, minuto dopo minuto, salto dopo salto, per non perdersi davvero nulla. Si inizia alle 17.15. Buon divertimento a tutti.

