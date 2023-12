Tournée 4 Trampolini, quattro azzurri accedono alla gara di Oberstdorf. Wellinger vince la qualificazione

La 72ma edizione della Tournée dei Quattro Trampolini si è aperta quest’oggi con le qualificazioni per la prima tappa a Oberstdorf, in Germania. Tutti i big pretendenti all’Aquila d’Oro non hanno avuto problemi a superare il taglio, staccando il pass per la gara di domani in cui si comincerà a fare davvero sul serio in ottica Vierschanzentournee.

Per la gioia dei tanti tifosi tedeschi presenti, Andreas Wellinger ha stampato il miglior punteggio della serie (151.4 punti) precedendo per un’incollatura il connazionale Karl Geiger (151.0) grazie a delle stellari valutazioni dei giudici. La selezione teutonica può sorridere anche per il quarto posto di un sorprendente Philipp Raimund, ma anche per il nono di Pius Paschke ed il dodicesimo di Stephan Leyhe.

A sventare una possibile tripletta della Germania in qualificazione ci ha pensato lo sloveno Peter Prevc, terzo classificato a 1.2 punti dalla vetta con la miglior misura del lotto (138 metri) sfruttando benissimo delle condizioni favorevoli. Quinta posizione per il norvegese Johann Andre Forfang (a sua volta con vento a favore) davanti agli austriaci Michael Hayboeck e Stefan Kraft, mentre il giapponese Ryoyu Kobayashi si è attestato in ottava piazza nonostante condizioni complicate.

Alcuni grossi calibri sono rimasti un po’ attardati, con la possibilità però di inserire le marce alte quando più conterà. Obiettivo di giornata raggiunto in pieno dall’Italia, che ha superato la qualificazione con quattro atleti su quattro pur con degli accoppiamenti molto difficili all’orizzonte nella prima serie di gara: 19° un notevole Alex Insam (se la vedrà con il norvegese Tande), 35° Giovanni Bresadola (sfiderà il campione in carica della Tournée, Granerud), 44° Andrea Campregher (affronterà Ryoyu Kobayashi) e 45° Francesco Cecon (abbinato a Hayboeck).

Foto: Lapresse

