Salto con gli sci, 72ma Tournée dei 4 trampolini. Oberstdorf è il “giudice istruttore”

La Tournée dei quattro trampolini 2023-24 prenderà il via da Oberstdorf (Germania). L’impianto denominato Schattenbergschanze terrà a battesimo la manifestazione per la settantesima volta. Le uniche eccezioni riguardano la I e la XX edizione.

Il marchio di fabbrica di questo trampolino è il fatto di non fornire quota in uscita dal dente. La parabola di volo è pertanto poco pronunciata, poiché gli atleti non trovano particolare altezza. Peraltro qui spira costantemente aria alle spalle, ma si aprono occasionalmente “finestre” di aria frontale che possono favorire oltremodo chi si trova in stanga di partenza nel momento giusto.

Va rimarcato come lo Schattenbergschanze svolga il ruolo di giudice istruttore, scremando immediatamente il novero di pretendenti all’Aquila d’oro. È un dato di fatto come le ultime 16 Tournée siano state vinte da un atleta salito sul podio a Oberstdorf. Inoltre, nel XXI secolo, non è mai capitato che la Tournée sia stata conquistata da un saltatore classificatosi fuori dalle prime quattro posizioni nella tappa d’apertura.

SALTO MASCHILE – VST 2023-24

TAPPA N°1

Luogo: Oberstdorf (Germania)

Impianto: Schattenbergschanze (HS137)

Versione attuale edificata nel: 2003

Competizioni ospitate: 82

Tappe della Tournée: 71

Prima gara: 4 gennaio 1953

Ultima gara: 29 dicembre 2022

VINCITORI ULTIMI 10 ANNI

2013 – AMMANN Simon (SUI)

2014 – KRAFT Stefan (AUT)

2015 – FREUND Severin (GER)

2016 – KRAFT Stefan (AUT)

2017 – STOCH Kamil (POL)

2018 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2019 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2020 – GEIGER Karl (GER)

2021 – KRAFT Stefan (AUT) *

2021 – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2022 – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

* Gara non appartenente alla Tournée, bensì disputata a marzo e valida per i Mondiali.

UOMINI IN ATTIVITA’ GIA’ SALITI SUL PODIO

3-0-1 (4) – KRAFT Stefan (AUT) *

3-0-0 (3) – KOBAYASHI Ryoyu (JPN)

2-0-1 (3) – AMMANN Simon (SUI) °

1-2-0 (3) – STOCH Kamil (POL)

1-1-1 (3) – GEIGER Karl (GER) *

0-2-1 (3) – HAYBÖCK Michael (AUT)

0-1-2 (3) – KASAI Noriaki (JPN) °°°

0-0-3 (3) – PREVC Peter (SLO)

0-1-1 (2) – JOHANSSON Robert (NOR) *

0-0-2 (2) – KUBACKI Dawid (POL)

0-1-0 (1) – EISENBICHLER Markus (GER)

0-1-0 (1) – GRANERUD Halvor Egner (NOR)

0-0-1 (1) – FETTNER Manuel (AUT)

0-0-1 (1) – LINDVIK Marius (NOR)

* Viene tenuto in considerazione il podio dei Mondiali 2021 (Oro Kraft, argento Johansson, bronzo Geiger).

° Indica un podio ottenuto sulla precedente versione del trampolino, abbattuta nel 2002.

PODI E VITTORIE PER NAZIONE

51 (22-20-9) – GERMANIA [All-Inclusive]

51 (13-20-18) – AUSTRIA

35 (13-12-10) – FINLANDIA

27 (10-8-9) – NORVEGIA

11 (5-2-4) – GIAPPONE

10 (1-3-6) – POLONIA

8 (2-1-5) – SVIZZERA

7 (3-1-3) – RUSSIA (di cui 6 come Unione Sovietica)

5 (1-1-3) – REP.CECA (di cui 4 come Cecoslovacchia)

4 (0-1-3) – SLOVENIA (di cui 1 come Jugoslavia)

2 (0-1-1) – SVEZIA

1 (1-0-0) – CANADA

1 (0-1-1) – STATI UNITI

PRECEDENTI ITALIANI IN ATTIVITA’

BRESADOLA Giovanni

Qualificazioni Tournée superate: 2 su 2

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 32° il 29 dicembre 2022

INSAM Alex

Qualificazioni Tournée superate: 2 su 4

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 34° il 30 dicembre 2017

CECON Francesco

Qualificazioni Tournée superate: 1 su 1

Ingressi in zona punti: nessuno

Miglior risultato: 35° il 29 dicembre 2022

