Sport in tv oggi (mercoledì 29 novembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 29 novembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Proseguono i Campionati Italiani di nuoto in vasca corta con vista sugli Europei e avanzano le NextGen ATP Finals con la fase a gironi. Abbuffata di volley con gli impegni in Champions League di Trento, Conegliano, Milano, Scandicci. Sontuosa serata con la Champions League di calcio.

Spazio all’Eurocup di basket e all’Eurolega di basket femminile, da non perdere la Serie A di pallanuoto e gli UK Championship di snooker. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 29 novembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 29 novembre

05.30 BADMINTON (BWF World Tour) – Syed Modi International Championship (diretta streaming su BWF Tv)

09.30 NUOTO – Campionati Italiani in vasca corta, batterie (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

13.00 TENNIS – Next Gen ATP Finals (diretta tv su Sky Sport Tennis, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Nardi-Stricker (ore 13.00), Cobolli-Fills (secondo match dalle ore 13.00 e non prima delle 14.00)

14.00 SNOOKER – UK Championship, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

15.00 VOLLEY (Champions League) – Halkbank Ankara-Berlin Recycling Volleys (diretta streaming su Euro Volley Tv)

15.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Ortigia-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

15.00 CALCIO A 5 (Champions League) – Barcellona-Feldi Eboli (non è prevista diretta tv/streaming)

15.20 BIATHLON (Coppa del Mondo) – Staffetta femminile a Oestersund (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

17.00 VOLLEY (Champions League) – Arcada Galati-Noliko Maaseik (diretta streaming su Euro Volley Tv)

17.30 NUOTO – Campionati Italiani in vasca corta, finali (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

17.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – VakifBank Istanbul-Milano (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY (Champions League) – Tre partite: Lubiana-Asseco Resovia, Olympiakos-Knack Roeselare, Ziraat Bankasi Ankara-ZAKSA Kedzierznyn Kozle (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Alba Blaj-Prometey (diretta streaming su Euro Volley Tv)

18.00 BASKET FEMMINILE (Eurocup) – Szekszard-Sassari (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

18.00 BASKET (Eurocup) – Cluj Napoca-Lietkabelis (diretta streaming su DAZN)

18.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Due partite: Catania-Posillipo, Telimar-Camogli (non è prevista diretta tv/streaming)

18.00 PALLAMANO (Mondiali) – Due partite: Brasile-Ucraina, Corea del Sud-Austria (diretta streaming sul canale della IHF)

18.30 BASKET (Eurocup) – Cedevita Olimpija-Paris (diretta streaming su DAZN)

18.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C) – Avellino-Juve Stabia (diretta tv su Sky Sport 258; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Coppa Italia di Serie C) – Catania-Crotone (diretta tv su Sky Sport 257; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Champions League) – Galatasaray-Manchester United (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 CALCIO (Champions League) – Siviglia-PSV Eindhoven (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.45 SCI ALPINO (Coppa del Mondo) – Seconda prova cronometrata discesa libera maschile a Beaver Creek (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Montpellier-Clermont (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 BASKET (Eurocup) – Hapoel Tel Aviv-Besiktas (diretta streaming su DAZN)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Due partite: Jedinstvo-Mulhouse, Vasas Budapest-Maritsa Plovdiv (diretta streaming su Euro Volley Tv)

19.00 VOLLEY FEMMINILE (CEV Cup, ritorno sedicesimi di finale) – Zeleznicar-Chieri (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 BASKET (Eurocup) – Ulm-JL Bourg (diretta streaming su DAZN)

19.30 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Landes-Virtus Bologna (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

19.30 PALLANUOTO (Serie A1) – Brescia-Distretti Ecologici Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET FEMMINILE (Eurolega) – Schio-Valencia (diretta streaming sul canale YouTube della FIBA)

20.00 BASKET (Eurocup) – Trento-Aris Salonicco (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.00 VOLLEY (Champions League) – Tours-Trento (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Scandicci-Eczacibasi Istanbul (diretta streaming su DAZN)

20.00 VOLLEY (Challenge Cup, ritorno sedicesimi di finale) – Monza-Sporting Lisbona (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Savona-Trieste (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

20.00 PALLANUOTO (Serie A1) – Salerno-Roma (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 SNOOKER – UK Championship, secondo turno (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Eurosport.it, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY FEMMINILE (Champions League) – Asseco Resovia-Conegliano (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (Champions League) – Guaguas-Luneburg (diretta streaming su DAZN)

20.30 VOLLEY (CEV Cup, ritorno sedicesimi di finale) – Menen-Milano (non è prevista diretta tv/streaming)

20.30 BASKET (Eurocup) – Joventus Badalona-Prometey (diretta streaming su DAZN)

20.30 BASKET (Champions League) – Tortona-Tofas Bursa (diretta streaming su DAZN)

20.30 PALLAMANO FEMMINILE (Mondiali) – Due partite: Norvegia-Groenlandia, Spagna-Kazakhstan (diretta streaming sul canale della IHF)

21.00 CALCIO (Champions League) – Arsenal-Lens (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K, Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Bayern Monaco-FC Copenhagen (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Benfica-Inter (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Braga-Union Berlino (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League) – Real Madrid-Napoli (diretta streaming su Amazon Prime)

21.00 CALCIO (Champions League) – Real Sociedad-Salisburgo (diretta tv su Sky Sport Arena, Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Maiorca-Cadice (diretta streaming su DAZN)

21.00 PALLANUOTO (Serie A1) – De Akker-Quinto (non è prevista diretta tv/streaming)

23.30 CALCIO (Serie A brasiliana) – Flamengo-Atletico Mineiro (diretta streaming su Mola Tv)

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

15:00 Campionati Italiani Individuali di Scacchi 2023 Assoluto, Femminile, Under 20 su sport2u.tv

18:25 Sport2day Speciale Formula Uno con Carolina Tedeschi: volto del programma -Race Anatomy su Sky Sport F1 Conduce: Beatrice Frangione. su sport2u.tv

19:30 Figure2u Roller Edition con Paola Fraschini (performer). Conduce: Fabrizio Testa su sport2u.tv 20:00 Ginnasticomania con Giorgia Villa – Speciale Gran Prix 2023. Conduce: Chiara Sani. su sport2u.tv

20:20 Eat&Fit2u con Fabrizio Borghetti – 39a puntata. su sport2u.tv 21:00 Bike2u con Salvatore Miceli: D.C Beltrami TSA Conduce: Gian Luca Giardini su sport2u.tv

Foto: Photo LiveMedia/Valerio Origo