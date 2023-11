LIVE Scandicci-Eczacibasi Istanbul, Champions League volley femminile in DIRETTA: Antropova sfida Boskovic!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amiche e amici di OA Sport e benvenute/i alla DIRETTA LIVE testuale di Scandicci-Eczacibasi, match valido per la terza giornata della fase a gironi di Champions League. Va in scena una sfida infuocata a Palazzo Wanny che vedrà opposte Ekaterina Antropova a Tijana Boskovic.

La Savino Del Bene di Massimo Barbolini va a caccia della terza vittoria su tre nella Pool B di Champions League, al fine di consolidare la prima posizione del raggruppamento che vale la qualificazione diretta. Davanti alla compagine toscana ci saranno le temibili turche dell’Eczacibasi, finaliste dell’ultima rassegna continentale e reduce, così come Scandicci, da due vittorie su due fino a qui.

La sfida vedrà in campo molte ex, per quanto riguarda la compagine turca ci saranno Alexa Gray, a Scandicci nella stagione 2019-2020 e Jovana Stevanovic, in Toscana dal 2018 al 2020. Lato Scandicci da citare invece Maja Ognjevovic, in Turchia in tre differenti finestre (2009-2010, 2016-2018 e 2021-2023) e il tecnico Massimo Barbolini, sulla panchina dell’Eczacibasi nel 2016-2017 con un Mondiale per Club conquistato.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE testuale di Scandicci-Eczacibasi, terza giornata della Pool B della Champions League di pallavolo femminile 2023-2024. Il primo pallone del match si alzerà alle ore 20 al Palazzo Wanny di Firenze. Buon divertimento con il nostro racconto in tempo reale.

Foto: LivePhotoSport