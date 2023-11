LIVE Tours-Trento, Champions League volley in DIRETTA: trasferta in Francia per Michieletto e Lavia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della sfida di Champions League di volley tra Tour e Trento. Match valevole per la seconda giornata del gruppo B, con entrambe le formazioni vittoriose nei rispettivi esordi. Incrocio dunque tra le battistrada del raggruppamento, con il team italiano che vuole dare una corposa spallata verso il passaggio del turno.

Ancora imbattuti nella Superlega italiana, i trentini faranno visita ai francesi dopo aver impiegato ben 11 ore per portare a termine il viaggio tra bus, aereo e treno). Coach Fabio Soli potrà contare sull’intera rosa di 15 giocatori a disposizione nella settima sfida della storia gialloblù in Francia. Michieletto e Lavia si troveranno dinanzi una squadra dal gioco veloce, che mette pressione agli avversari con un solido sistema muro-difesa. Tuttavia i transalpini non navigano in acque sicure in campionato. Il team guidato da Marcelo Froncowiak, campione in carica, ha infatti trovato solo due successi in otto gare di campionato.

Il match di seconda giornata del gruppo B di Champions League di volley tra Tours e Trento inizierà alle 20.00. Sarà possibile seguire l’evento in streaming su EuroVolley TV. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon volley a tutti!

Foto: LiveMedia