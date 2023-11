LIVE Biathlon, Staffetta femminile Oestersund 2023 in DIRETTA: azzurre in gara da campionesse del mondo!

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici e amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della Staffetta femminile di Oestersund 2023, prima tappa della stagione di Biathlon. Dopo il primo antipasto andato in scena lo scorso weekend, si ritorna a competere sulle nevi svedesi. L’attività riprende con la prima staffetta femminile, dopo che sabato sono andate in archivio le miste.

L’Italia avrà il pettorale numero 5 e scatterà in seconda fila, rispettando la classifica della scorsa stagione. Le azzurre scenderanno in gara, per la seconda volta, da campionesse del mondo, avendo conquistato l’oro 12 mesi fa ad Oberhof. In Germania il quartetto italiano era formato, nell’ordine, da: Samuela Comola, Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller e Lisa Vittozzi.

Nella staffetta odierna saranno riproposte 3 delle 4 eroine di Oberhof, con l’unica variazione rappresentata da Rebecca Passler al posto di Auchentaller. Vi è poi un altro cambiamento, ossia nell’ordine: le due big sono state confermate nelle rispettive frazioni, Wierer seconda e Vittozzi in chiusura, ma ad aprire la staffetta non sarà Comola, bensì Passler.

Per quanto visto nelle prime gare, sia nelle miste che nell’individuale, le favorite sono le francesi, le quali schierano Jeanmonnot, Chevalier, Braisaiz-Bouchet e Simon. Attenzione anche alle padrone di casa, che punteranno come sempre sulle sorelle Oeberg, e alle tedesche, in grande spolvero nella 15 km di domenica.

La staffetta femminile di Oestersund 2023 inizierà alle 15.20. L’evento sarà visibile su Eurosport 2 ed in streaming su Discovery Plus. Qui su OA Sport vi offriremo la DIRETTA LIVE testuale della staffetta femminile di Oestersund, prima tappa della stagione di biathlon, a partire dalla 15.20, con aggiornamenti minuto dopo minuto. Buon divertimento!

