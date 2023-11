LIVE VakifBank Istanbul-Milano, Champions League volley femminile in DIRETTA: Paola Egonu sfida il proprio passato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’attesissimo match tra VakifBank Istanbul e Milano incontro valido per la fase a gironi della Champions League 2023-2024 di volley femminile. La sfida prenderà il via alle ore 17.30 e ci regalerà grandissimo spettacolo con un match che proporrà una serie di campionesse notevole.

Si tratta di un match di estrema importanza, ovviamente, sia per il primato nel girone, sia per puntare già alla fase a eliminazione diretta. Milano se la dovrà vedere contro quella che si può tranquillamente definire come una corazzata guidata da coach Giovanni Guidetti. La formazione turca è detentrice del titolo continentale e cercherà il successo interno.

Dall’altra parte la compagine lombarda si presenta all’appuntamento dopo i comodi successi su Mulhouse e Stara Pazova. Ora però, l’asticella si alza e arriva il primo vero impegno per le ragazze di coach Marco Gaspari. Gli spunti di interesse non mancheranno, su tutti, Paola Egonu che incrocerà il suo recente passato.

Il match tra VakifBank Istanbul e Milano inizierà alle ore 17.30. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE scritta della partita, per non perdere nemmeno un secondo dello spettacolo della Champions League femminile. Buon divertimento!

