LIVE Sci alpino, Seconda prova Beaver Creek 2023 in DIRETTA: altro test per Paris e gli azzurri

Buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Secondo test sulla Birds of Pray in attesa di una tre giorni di gare da venerdì a domenica

Nella prima prova è stato Aleksander Aamodt Kilde a firmare il miglior tempo. Il norvegese ha messo subito in chiaro chi è il favorito, lanciando un segnale agli avversari. Alle sue spalle ieri si sono piazzati il francese Sarrazin ed il tedesco Sander, che possono considerarsi al massimo degli outsider.

Decisamente più staccati alcuni dei principali rivali di Kilde, come il canadese James Crawford e lo svizzero Marco Odermatt, rispettivamente nono e decimo al traguardo. Addirittura solo ventinovesimo l’austriaco Vincent Kriechmayr.

In casa Italia ottime indicazioni sono arrivate da Mattia Casse, che ha concluso al quarto posto la prima prova a 62 centesimi dalla vetta. Tredicesimo anche un positivo Guglielmo Bosca, mentre Dominik Paris non ha spinto più di tanto chiudendo sedicesimo. La Birds of Pray non è una pista molto amata dai velocisti italiani, visto che l’ultimo podio in discesa risale addirittura al 2013 con Peter Fill (terzo).

OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE della seconda prova della discesa libera di Beaver Creek, valevole per la Coppa del Mondo maschile di sci alpino. Si comincia alle 18.45. Buon divertimento!

