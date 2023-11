LIVE Nardi-Stricker, NextGen Finals 2023 in DIRETTA: l’azzurro deve vincere per restare in corsa

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-FILS (DOPO NARDI-STRICKER)

Buon pomeriggio amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live dell’incontro di Round Robin tra Luca Nardi e Dominic Stricker.

Seconda giornata delle NextGen ATP Finals già decisiva per il classe 2003 di Pesaro, che nella giornata di ieri si è arreso in 5 set ad Arthur Fils dopo aver dato battaglia per oltre 2 ore di gioco al numero 38 del mondo, oggi impegnato contro l’altro azzurro presente in Arabia Saudita, Flavio Cobolli. Nella giornata di ieri Nardi ha evidenziato i pregi e i difetti del suo gioco. E’ infatti un tennista molto bello da vedere e pulito tecnicamente, capace di imprimere direzioni strette con facilità ai suoi colpi e di manovrare bene sia da fondo che da rete. Quello che forse manca all’azzurro numero 115 del mondo è un po’ di sangue freddo nei momenti che contano.

Quest’anno Luca ha vinto 2 tornei a livello challenger, arrendendosi in finale a Pune contro Max Purcell nella terza occasione in cui ha raggiunto l’ultimo atto nel circuito cadetto. Si è qualificato nel torneo di Monte Carlo annullando match point a Otte all’ultimo turno di quali, per poi sconfiggere la WC di casa Voucherot e perdere al 2T da Lorenzo Musetti. Quest’oggi si può fare! Nella giornata di ieri Stricker ha commesso una marea di errori, manifestando anche una condizione e una motivazione non delle migliori occasioni. Lo svizzero è comunque uno dei migliori prospetti futuri, quest’anno è arrivato agli ottavi agli US Open dalle qualificazioni e le ha superate in 3 Slam su 4 (p. AO 3T vs Couacaud).

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match tra Nardi e Stricker, che prenderà il via alle ore 13.00

Foto: Antoine Ludger