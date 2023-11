LIVE Rysice Resovia-Conegliano, Champions League volley femminile in DIRETTA: trasferta insidiosa in Polonia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta LIVE di Rysice Resovia–Conegliano, match valevole per la terza giornata della Pool D della Champions League femminile 2023-2024 di volley. Impegno non facile per le campionesse d’Italia: dall’altra parte della rete ci sarà la formazione più competitiva del girone insieme alle “Pantere”, le quali si giocheranno il primato del raggruppamento.

Conegliano è reduce dalla netta vittoria su Casalmaggiore per tre set a zero nell’ultimo match di campionato disputato. Le ragazze di Daniele Santarelli non hanno avuto il minimo cedimento in quest’avvio di stagione, visto che su dodici match giocati sono arrivati solamente successi, tra cui il primo trofeo dell’anno con la conquista della Supercoppa Italiana. In Champions League, la squadra veneta è a punteggio pieno dopo due match, frutto delle due affermazioni sul Beveren e sullo Stoccarda.

Come detto in precedenza, le gialloblu saranno di scena con il Rysice Resovia, squadra vice campione in carica di Polonia. Le biancorosse, dopo un avvio difficoltoso, si sono riprese in campionato, inanellando una serie di quattro successi consecutivi che le hanno permesso di recuperare sino alla terza posizione. Situazione diversa in Champions League, dove le polacche hanno dimostrato di essere una compagine ostica, visto che si sono imposte su Stoccarda e Beveren nelle prime due giornate.

OA Sport vi offre la diretta testuale di Rysice Resovia-Conegliano, partita valevole per la terza giornata della CEV Champions League femminile 2023-2024, il cui via è programmato per le 20.30 alla Hala PODPROMIE di Resovia (Polonia). Non perdetevi neanche un punto del match con la nostra Diretta LIVE, vi aspettiamo!

