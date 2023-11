Moto2, a Valencia pole di Aron Canet in un festival spagnolo, 11° Vietti, solo 19° Arbolino

Tutti pensavano al lanciatissimo Fermin Aldeguer, ma è Aron Canet ad aver conquistato la pole position del Gran Premio della Comunitat Valenciana, ventesimo ed ultimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2023. Sul tracciato intitolato a Ricardo Tormo abbiamo assistito ad un ennesimo festival spagnolo nella classe mediana, con la prima fila monopolizzata dai padroni di casa e, più nel complesso, cinque piloti nelle prime nove posizioni.

La pole position, come detto, è stata piazzata proprio in extremis da Aron Canet (Kalex Pons) con il tempo di 1:33.314 e 174 millesimi di vantaggio sul connazionale Fermin Aldeguer (Boscoscuro Speed Up), mentre completa la prima fila Marcos Ramirez (Kalex American) a 194. Quarta posizione per il britannico Sam Lowes (Kalex Elf Marc VDS) a 259 millesimi dalla vetta, quinta per il suo connazionale Jake Dixon (Gas Gas Aspar) a 334, mentre è sesto il neo-campione del mondo Pedro Acosta (Red Bull KTM Ajo) a 448.

Settimo crono per lo statunitense Joe Roberts (Kalex Italtrans) a 459 millesimi, ottavo per il ceco Filip Salac (Kalex Gresini) a 530, quindi nono per lo spagnolo Albert Arenas (Red Bull KTM Ajo) a 570, quindi completa la top10 il thailandese Somkiat Chantra (Kalex Idemitsu Asia) a 607. In 11a posizione troviamo il primo degli italiani, Celestino Vietti (Kalex Fantic) con un distacco di 629 millesimi, davanti a Dennis Foggia (Kalex Italtrans) 12° a 685. Si ferma in 19a posizione Tony Arbolino (Kalex Elf Marc VDS) sempre più in difficoltà in questo finale di stagione, quindi 24° Matteo Ferrari (Kalex Gresini) e 30° e terzultimo Mattia Casadei (Kalex Fantic).

A questo punto la classe mediana si concentra in vista della gara di domani, che prenderà il via alle ore 13.15 (e non alle canoniche ore 12.15) e andrà a far calare il sipario sulla stagione della Moto2.

