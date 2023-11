Ordine d’arrivo MotoGP, Sprint Race GP Valencia 2023: Martin vince, Bagnaia perde 7 punti

Oggi pomeriggio si è disputata la Sprint Race del GP di Valencia 2023, ultima tappa del Mondiale MotoGP che va in scena sul circuito Ricardo Tormo della località spagnola. Grandi emozioni come sempre nella gara veloce. Domani, invece, usando sempre la griglia di partenza emersa delle qualifiche di questa mattina, i piloti si cimenteranno con il Gran Premio sulla lunghezza consueta dei circa 110 chilometri. I centauri si sono fronteggiati a viso aperto sulla pista asciutta del tracciato in terra iberica.

Jorge Martin ha vinto la Sprint Race del GP di Valencia. Lo spagnolo ha rimontato dalla sesta piazzola e ha trionfato riuscendo ad avere la meglio nella serrata lotta con Brad Binder, Marc Marquez e Maverick Vinales. Il centauro della Ducati Pramac ha così accorciato nei confronti di Francesco Bagnaia in classifica generale. Il ribattezzato Pecco si è dovuto accontentare della quinta posizione in sella alla sua Ducati ufficiale e ora è al comando con 14 punti di vantaggio nei confronti del suo avversario diretto per il titolo iridato.

Sarà decisivo l’ultimo Gran Premio dell’anno, il Campione del Mondo ha limitato i danni in una Sprint Race incominciati bene ma poi rivelatasi particolarmente difficile. Alle spalle di Martin sono saliti sul podio Brad Binder con la KTM e Marc Marquez con la Honda, mentre il pole-man Maverick Vinales si è dovuto accontentare della quarta piazza con la Aprilia. Sesto posto per Fabio Di Giannantonio, seguito da Marco Bezzecchi e Alex Marquez. Di seguito l’ordine d’arrivo, i risultati e la classifica della Sprint Race del GP di Valencia 2023, ultima tappa del Mondiale MotoGP.

ORDINE ARRIVO SPRINT RACE GP VALENCIA MOTOGP 2023

1. Jorge Martin (Ducati)

2. Brad Binder (KTM)

3. Marc Marquez (Honda)

4. Maverick Vinales (Aprilia)

5. Francesco Bagnaia (Ducati)

6. Fabio Di Giannantonio (Ducati)

7. Marco Bezzecchi (Ducati)

8. Alex Marquez (Ducati)

9. Johann Zarco (Ducati)

10. Augusto Fernandez (KTM)

11. Raul Fernandez (Aprilia)

12. Jack Miller (KTM)

13. Aleix Espargarò (Aprilia)

14. Luca Marini (Ducati)

15. Franco Morbidelli (Yamaha)

16. Pol Espargarò (KTM)

17. Enea Bastianini (Ducati)

18. Takaaki Nakagami (Honda)

19. Alex Rins (Honda)

20. Lorenzo Savadori (Aprilia)

Rit. Fabio Quartararo (Yamaha)

CLASSIFICA SPRINT RACE GP VALENCIA MOTOGP 2023

1 12 89 Jorge MARTIN SPA Prima Pramac Racing DUCATI 19’38.827 159.0

2 9 33 Brad BINDER RSA Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’39.017 158.9 0.190

3 7 93 Marc MARQUEZ SPA Repsol Honda Team HONDA 19’40.949 158.7 2.122

4 6 12 Maverick VIÑALES SPA Aprilia Racing APRILIA 19’41.933 158.5 3.106

5 5 1 Francesco BAGNAIA ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’43.080 158.4 4.253

6 4 49 Fabio DI GIANNANTONIO ITA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’43.227 158.4 4.400

7 3 72 Marco BEZZECCHI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 19’43.329 158.3 4.502

8 2 73 Alex MARQUEZ SPA Gresini Racing MotoGP DUCATI 19’44.405 158.2 5.578

9 1 5 Johann ZARCO FRA Prima Pramac Racing DUCATI 19’44.737 158.2 5.910

10 37 Augusto FERNANDEZ SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 19’44.922 158.1 6.095

11 25 Raul FERNANDEZ SPA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 19’46.501 157.9 7.674

12 43 Jack MILLER AUS Red Bull KTM Factory Racing KTM 19’46.925 157.9 8.098

13 41 Aleix ESPARGARO SPA Aprilia Racing APRILIA 19’48.340 157.7 9.513

14 10 Luca MARINI ITA Mooney VR46 Racing Team DUCATI 19’49.714 157.5 10.887

15 21 Franco MORBIDELLI ITA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 19’50.770 157.4 11.943

16 44 Pol ESPARGARO SPA GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 19’51.280 157.3 12.453

17 23 Enea BASTIANINI ITA Ducati Lenovo Team DUCATI 19’51.426 157.3 12.599

18 30 Takaaki NAKAGAMI JPN LCR Honda IDEMITSU HONDA 19’52.614 157.1 13.787

19 42 Alex RINS SPA LCR Honda CASTROL HONDA 19’59.205 156.2 20.378

20 32 Lorenzo SAVADORI ITA CryptoDATA RNF MotoGP Team APRILIA 20’03.844 155.6 25.017

Non classificato:

20 Fabio QUARTARARO FRA Monster Energy Yamaha MotoGP YAMAHA 6’08.031 156.7 9 laps

Foto: MotoGP.com Press