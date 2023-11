MotoGP oggi, GP Valencia 2023: orari FP2, qualifiche e Sprint Race, tv, streaming, programma TV8 e Sky

Oggi, sabato 25 novembre, giornata piuttosto intensa a Valencia, sede dell’ultimo round del Motomondiale 2023. Sul Circuit Ricardo Tormo assisteremo a prove libere, qualifiche e alle Sprint Race, in riferimento alla MotoGP, e lo spettacolo non mancherà di certo. Una pista tortuosa che richiederà una grande velocità di percorrenza.

Francesco Bagnaia si presenta al via di questo fine-settimana con 21 punti di margine sullo spagnolo Jorge Martin. Pecco ha vissuto un day-1 molto complicato, non avendo centrato l’accesso alla Q2 odierna e quindi costretto a risalire la corrente. Di contro, l’iberico ha saputo destreggiarsi piuttosto bene sul layout valenciano e, nello stesso tempo, ha cercato in qualche modo di mettere pressione al suo rivale diretto in campionato.

In questo contesto bene l’Aprilia di Maverick Vinales nel primo giorno di prove libere. Lo spagnolo ha messo in mostra un’ottima velocità in sella alla moto di Noale, in un contesto in cui tanti centauri hanno mostrato una velocità di base molto alta. Per questo, nella definizione della griglia di partenza, saranno pochi decimi a fare la differenza.

Il sabato del GP di Valencia, ultimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso in tv da Sky Sport MotoGP (208) e Sky Sport Uno (201) relativamente alle prove libere delle tre classi, alle qualifiche e alla Sprint Race della massima cilindrata, mentre il time-attack di Moto3 e di Moto2 sarà coperto solo dal canale 208; in streaming su SkyGo e su NOW. Vi sarà anche la copertura in chiaro in diretta offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della top-class. Stesso discorso in streaming su TV8.it. Non è prevista la trasmissione in chiaro delle prove libere odierne delle tre categorie.

CALENDARIO GP VALENCIA 2023 MOTOGP

Sabato 25 novembre

Ore 8.40-9.10 Moto3, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 9.25-9.55 Moto2, Prove libere 3 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.10-10.40 MotoGP, Prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208).

Ore 10.50-11.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 11.15-11.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 12.50-13.05 Moto3, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.15-13.30 Moto3, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 13.45-14.00 Moto2, Q1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 14.10-14.25 Moto2, Q2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208), TV8.

Ore 15.00 MotoGP, Sprint Race (13 giri) – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport MotoGP (208), TV8.

PROGRAMMA GP VALENCIA 2023: COME SEGUIRLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: il sabato del GP di Valencia, ultimo round del Motomondiale 2023, sarà trasmesso nella sua totalità in tv da Sky Sport MotoGP (208), mentre su Sky Sport Uno (201) sarà possibile guadare le prove libere delle tre categorie, le qualifiche e la Sprint Race della top-class. Solo sul canale 208 saranno trasmesse i time-attack di Moto3 e di Moto2. Vi sarà anche la trasmissione in chiaro offerta da TV8 relativamente alle qualifiche delle tre classi e alla Sprint Race della massima cilindrata.

Diretta streaming: la copertura sarà garantita interamente da SkyGo e NOW, in chiaro per le qualifiche delle tre classi e la Sprint Race della massima cilindrata su TV8.it. Le prove libere saranno esclusiva di Sky Sport.

Diretta testuale: OA Sport.

MOTOGP SU TV8

Sabato 25 novembre

Ore 10.50-11.05 MotoGP, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 11.15-11.30 MotoGP, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 12.50-13.05 Moto3, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.15-13.30 Moto3, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 13.45-14.00 Moto2, Q1 – Diretta tv in chiaro.

Ore 14.10-14.25 Moto2, Q2 – Diretta tv in chiaro.

Ore 15.00 MotoGP, Sprint Race (13 giri) – Diretta tv in chiaro.

Foto: MotoGP.com Press