MotoGP, inizio in salita per Bagnaia: fuori dalla Q2. E Martin lo provoca…

Si complica il weekend di Francesco Bagnaia, in evidente difficoltà nel venerdì di Valencia e costretto a disputare il Q1 domattina nelle qualifiche per il Gran Premio della Comunità Valenciana 2023, valido come ultimo round stagionale del Mondiale MotoGP. Pecco, leader della generale a +21 su Jorge Martin, non è andato oltre una deludente 15ma posizione nelle pre-qualifiche odierne mancando l’obiettivo top10, che garantiva l’accesso diretto in Q2.

Il torinese della Ducati Factory ha fatto fatica per tutto il giorno nella ricerca della messa a punto, trovando un passo discreto con gomme usate ma non riuscendo a mettere insieme un time-attack pulito nella fase decisiva della sessione. L’azzurro, oltre alle sue problematiche a livello di guida, ha dovuto fare i conti anche con la marcatura a uomo nei suoi confronti da parte del suo grande avversario per il titolo.

Martinator ha innescato un gioco psicologico nella fase clou delle pre-qualifiche, seguendo da vicino la Ducati di Bagnaia con lo scopo di innervosire e dare fastidio al rivale. Obiettivo centrato in pieno dal padrone di casa iberico del Team Pramac, che ha firmato inoltre il secondo tempo assoluto del venerdì (anche grazie alla scia di Pecco) a 147 millesimi dalla vetta.

L’uomo più veloce del venerdì al Ricardo Tormo risponde al nome di Maverick Viñales, estremamente efficace sul giro secco con l’Aprilia in 1’29″142 davanti ad un quartetto di Ducati. Terza piazza per il francese Johann Zarco a 154 millesimi dalla testa, mentre Fabio Di Giannantonio e Marco Bezzecchi si sono inseriti in quarta e quinta posizione.

KTM in top10 sia con Brad Binder che con Jack Miller (nonostante una brutta caduta), 6° e 9°, ma evitano il Q2 anche Marc Marquez con la Honda e le Aprilia di Raul Fernandez e Aleix Espargarò. Bagnaia dovrà vedersela in Q1 con alcuni piloti temibili come il compagno di squadra Enea Bastianini, Alex Marquez, Luca Marini e le Yamaha di Fabio Quartararo e Franco Morbidelli.

CLASSIFICA PRE-QUALIFICHE GP VALENCIA MOTOGP 2023

1 Maverick VIÑALES 12 1:29.142 25 / 27 1:32.245 0.000 0.000 Aprilia Racing Aprilia 2 Jorge MARTIN 89 1:29.289 23 / 24 1:35.433 0.147 0.147 Prima Pramac Racing Ducati 3 Johann ZARCO 5 1:29.296 25 / 26 1:56.191 0.007 0.154 Prima Pramac Racing Ducati 4 Fabio DI GIANNANTONIO 49 1:29.395 19 / 23 1:39.423 0.099 0.253 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 5 Marco BEZZECCHI 72 1:29.396 22 / 22 1:29.396 0.001 0.254 Mooney VR46 Racing Team Ducati 6 Brad BINDER 33 1:29.402 22 / 27 1:35.652 0.006 0.260 Red Bull KTM Factory Racing KTM 7 Marc MARQUEZ 93 1:29.459 22 / 27 1:45.771 0.057 0.317 Repsol Honda Team Honda 8 Raul FERNANDEZ 25 1:29.470 24 / 25 1:44.757 0.011 0.328 CryptoDATA RNF MotoGP™ Team Aprilia 9 Jack MILLER 43 1:29.481 17 / 20 1:44.032 0.011 0.339 Red Bull KTM Factory Racing KTM 10 Aleix ESPARGARO 41 1:29.571 14 / 16 1:49.792 0.090 0.429 Aprilia Racing Aprilia 11 Enea BASTIANINI 23 1:29.573 25 / 25 1:29.573 0.002 0.431 Ducati Lenovo Team Ducati 12 Alex MARQUEZ 73 1:29.614 24 / 25 1:29.660 0.041 0.472 Gresini Racing MotoGP™ Ducati 13 Fabio QUARTARARO 20 1:29.615 21 / 27 1:39.767 0.001 0.473 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 14 Franco MORBIDELLI 21 1:29.775 20 / 23 2:04.279 0.160 0.633 Monster Energy Yamaha MotoGP™ Yamaha 15 Francesco BAGNAIA 1 1:29.801 20 / 21 1:36.128 0.026 0.659 Ducati Lenovo Team Ducati 16 Takaaki NAKAGAMI 30 1:30.002 23 / 24 1:37.305 0.201 0.860 LCR Honda Honda 17 Luca MARINI 10 1:30.343 11 / 27 1:30.889 0.341 1.201 Mooney VR46 Racing Team Ducati 18 Augusto FERNANDEZ 37 1:30.445 12 / 24 1:34.537 0.102 1.303 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM 19 Alex RINS 42 1:30.464 17 / 18 1:39.641 0.019 1.322 LCR Honda Honda 20 Lorenzo SAVADORI 32 1:30.795 23 / 24 1:45.304 0.331 1.653 Aprilia Racing Aprilia 21 Pol ESPARGARO 44 1:30.940 7 / 22 1:30.073 0.145 1.798 GASGAS Factory Racing Tech3 KTM NC Joan MIR 36 Repsol Honda Team Honda

Credit: MotoGP.com Press